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Contractubex Jel Nasıl Bir Şeydir, Nasıl Kullanılır, Kullanıcı Yorumları

Contractubex jel (krem) nedir sorusunun cevabını doğru bir şekilde verelim. Yara izi, yanık izi, akne izi, ameliyat izi, sivilce sorunu, dikiş izi için kullanılan cilt yenileme özelliği olan ilaçtır.

Contractubex Jel Nasıl Bir Şeydir, Nasıl Kullanılır, Kullanıcı Yorumları

Contractubex jel (krem) nedir sorusunun cevabını doğru bir şekilde verelim. Yara izi, yanık izi, akne izi, ameliyat izi, sivilce sorunu, dikiş izi için kullanılan cilt yenileme özelliği olan ilaçtır.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:18
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Contractubex Jel Nasıl Bir Şeydir, Nasıl Kullanılır, Kullanıcı Yorumları

Tüm herkese kocam bir selam diyerek konumuza giriş yapıyoruz. İnsanın hayatında en can sıkıcı durumların başında cilt lekeleri, ciltte kalan izler gelmektedir. Son yıllarda insanlar görünümüne daha bir önem vermektedir. Bayan, erkek bu sorunu çok sık yaşayabiliyor ve bu süreçte hangi lacı kullanacağını da bilmiyor. İşte bugün bunun için contractubex isimli ilacı önereceğiz sizlere. Contractubex krem iz tedavisinde kullanılan çok etkili bir ilaçtır. İzlerinin görünümünü tamamen geçiren ya önemli derecede küçülten bir özelliği vardır Sivilce(akne) izleri, ameliyat izleri, dikiş izleri, güneşten kaynaklı izler, yanık izleri, doğrum sonrası çatlaklar için kullanılan bir üründür. Şimdi de bu konu hakkındaki diğer detaylara bakalım.

Contractubex Jel (Krem) Nasıl Bir Şeydir?

Contractubex jel (krem) nedir sorusunun cevabını doğru bir şekilde verelim. Yara izi, yanık izi, akne izi, ameliyat izi, sivilce sorunu, dikiş izi için kullanılan cilt yenileme özelliği olan ilaçtır. 100 gramlık alüminyum tüplerde eczanelerde satılmaktadır. Merkez üretim yeri Almanya'nın Frankfurt şehirdir. Ülkemizde ise Asssos İlaç Kimya Sanayi tarafından üretilmektedir. Etken maddeleri allantoin, heparin sodyum, extractum capae isimli maddelerdir. Yardımcı maddeleri ise saf su, parfüm,sorbik asit,polietilen glikol 200,ksantan sakızıdır.

Nerelerde,Niçin Kullanılır?

Kullanım yerleri de son derece önemlidir, Aşağıda saydığımız yerlerde kullanıldığında önemli faydalar elde edeceksiniz. işte kullanılacağı yerler;

  • Sivilce tedavisine destek olarak kullanılır ve iyileşme sağlar.
  • Cilt oluşan çukurları onarır ve düzgün bir görünüme kavuşturur.
  • Sivilce (akne) izlerini tedavi eder, sonlandırır.
  • Herhangi bir kaza sonucu ortaya çıkan yara izlerini tedavi eder.
  • Dikiş izlerinin görünümü hafifletir ve tamamen iyileştirir.
  • Yanık sonucundaki ortaya çıkan cilt tahribatını ve izleri giderir.
  • Doğum sonrası ortaya çıkan vücut çatlaklarını tedavi eder.
  • Kilo sonrası sonucu oluşan vücut çatlaklarını iyileştirir.
  • Tırnak izlerini tedavi eder.
  • Bıçak izleri sonucu ortaya çıkan kötü görünümü iyileştirir.

Kullanım Şekli Nasıl Olmalıdır?

Kullanım şekli son derece önemlidir, birçok kişinin ilaçları yanlış kullanımdan dolayı işe yaramadı diye bıraktığı bilimsel araştırma sonucunda kesinleşmiştir. Bunun için aşağıdaki kullanım bilgilerine uymanız önerilir.

  • İlk olarak sorunlu bölge temizlenir ve kurulanır.
  • Sorunlu bölge ve çevresine parmak masajıyla bu krem sürülür.
  • Günde 2 kere kullanılmalıdır, çok derin izler için ise günde 4 kere belirli zaman aralıklarıyla kullanılmalıdır.
  • Açık yaralarda kesinlikle kullanmayın, yara iyileşince kullanmaya başlayın.

Fiyatı Nedir, Nereden Alabilirim?

Contractubex jel fiyatı 62.65 TL'den satılmaktadır. Bu fiyat 100 gramlık olan formu için geçerlidir. Sadece eczanelerde satılmaktadır, bunun haricinde herhangi bir yerde bulamazsınız. Devlet tarafından ödenen ilaçlar kapsamındadır. Reçeteli ye da reçetesiz alabilirsiniz. Alım yaparken kesinlikle son kullanma tarihine bakın, unutmayın. Bu bilgiler www.kombinkadin.com adresinden alınarak derlenmiştir, bu konu hakkındaki diğer detayları bu siteden bulabilirsiniz.

Yan Etkileri Nelerdir?

  • Hafif kaşıntı durumunun ortaya çıkması
  • Hafif sürülen bölgede ateş çıkması
  • Yüzde,dilde,boğazda şişme
  • Ciltte yanma ve ciltte gerginlik hissi
  • Uygulanan bölgede hafif ağrı hissi
  • Kızarıklık oluşması

Muadilleri (Eş değerleri) Hangi ilaçlardır?

Contractubex jel muadilleri olan ilaçların isimlerini de verelim. Çeşitli sebeplerden bu ürünü alamadığınızda aşağıdakileri de kullanıp aynı sonuçları elde edebilirsiniz.

  • Noskar jel
  • Hepatubex jel
  • Barıcus jel
  • Expigment krem
  • Tretin krem
  • Tritone forte leke kremi

Kaynak: https://kombinkadin.com/contractubex-jel-nedir-faydalari-nelerdir-nasil-kullanilir/ 

Önce Vatan Gazetesi

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