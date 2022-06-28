Çocuklarınızı Mutlaka Bir Doktora Sünnet Ettirin

Sünnet nedir, hangi yaşlarda yapılması uygundur?

Sünnet işlemi çocuklarda pipinin uç kısmını örten derinin cerrahi yöntemlerle alınmasıdır. Dünya üzerinde uygulanan en eski cerrahi yöntemlerden, işlemlerden birisidir. Şu an güncel ve en kolay yöntemlerden biri olan kıstırma yöntemini kullanmaktayız. Sünnet öncesinde muhakkak kan tahlili uygulanması gerekmektedir. Sünnet işlemi basit gözüken ama öyle olmayan bir işlemdir. Mutlaka bir hastane ortamında ve bir hekim tarafından yapılmalıdır ki doğacak sorunlar asgari düzeye indirilebilsin. 0-3 yaşta sünnet olması çocuğun psikolojisi açısından daha uygundur.

Lokal anestezi sünnet nedir? Nasıl uygulanır ve iyileşme süreci nasıldır?

Lokal anestezi işlem yapılacak bölgenin uyuşturucu bir enjeksiyon ile uyuşturulması ile uygulanır. Bölgedeki ağrı hissi bloke edilir. Çocuğun konuşma, dinleme gibi diğer fonksiyonları aktif biçimde devam eder. Doğumdan 24 saat sonrasından 3 yaşa kadar olan dönemde lokal anestezi daha uygundur. 3-6 yaş arası bir çocuğun kaygı durumunun fazla olması bölge uyuşuk olsa bile acı hissedeceğini düşünüyor olması işlemi zor hale getirebilir. Lokal anestezili sünnet işleminden sonra çocuk 10-15 dakika arası gözlemde tutulduktan sonra eve gönderilebilir. 7 ve 8 yaşlarında olan bir çocuk için de lokal anestezi önerilebilir.

Genel anestezi sünnet nedir? hangi durumlarda tercih edilir?

Cerrahi ve teknik olarak lokal anestezi ile aynıdır. Tek farkı çocuk ameliyathanede anestezi uzmanı tarafından tam şekilde uyutulup işlem bitiminde de uyandırılır. Işlem bitiminde ise minimum 4-6 saat arası hastanede gözlem altında tutulup herhangi bir problem olmazsa taburcu edilir. Çocuğun kaygı durumu yüksek ise,3-6 yaş arası olan dönemde ise genel anestezi altında sünnet olması çocuk için sürecin daha az stresle atlatılmasına yardımcı olur.

Sünnet olmaya engel olabilecek sağlık durumları var mıdır?

Hemofili hastalığı ve trombosit fonksiyon bozukluğu olan bir çocuk sünnet olamaz. Bunu belirlemek amaçlı biz işlem öncesi kan tahlili uyguluyoruz ve durumu değerlendiriyoruz.

-Bazı çocuklarda işeme deliğinin alt kısımda olması yani hipospadias olması sünnete engeldir. Işeme deliği gerekli cerrahi müdahale ile üst kısma getirildikten sonra sünnet işlemi gerçekleştirilebilir. Bu durumda ilk sünnet işlemi yapılması yanlış bir müdahale olacaktır. İnmemiş testis bulunuyorsa o işlem yapılırken sünnet işlemi de sonrasında uygulanabilir. Çocuk bu sayede sünnet işleminin kaygısını tekrar yaşamamış olur. Peniste bulunan ciddi eğriliklerde sünnete engel olabilir.

Yenidoğan sünneti öneriyor musunuz? biraz bahseder misiniz?

Yenidoğan sünneti kesinlikle öneriyorum. Yenidoğanın iyileşme hızı diğer yaşlardan çok daha hızlı olacaktır. İlk 40 günde yapılan sünnet işlemi son derece avantajlıdır. Ne kadar erken olursa o kadar kolay olur ve hızlı iyileşir.

Yaz ayında sünnet olan bir çocuk için havuz denize girmenin sakıncası olur mu?

Sünnet işleminden 3-4 gün sonra bölgenin su ile teması başlayabilir. Fakat havuz suyu ilk 15 gün için uygun olmayabilir bu yüzden çocuk uzak tutulabilir. Deniz için de kural şudur; temiz olduğuna inandığınız bir denize çocuğunuz girebilir. Tuzlu su yara dokusu için faydalı olacaktır. Yine de işlemden sonra 1 haftalık bir sürenin geçmesine ihtiyaç vardır.

Sünnet öncesi ve sonrası için önerileriniz nelerdir?

Sünnet öncesi süreç çok daha önemlidir. İşlem çocuğa uygun bir dille anlatılmalı ve çocuk buna hazırlanmalıdır. Çocuk dış etken ve söylemlerden, korkutmalardan olabildiğince uzak tutulmalıdır. Çocuk olabildiğince rahatlatılmalıdır eğer durum böyle olursa hem çocuk hem aile açısından süreç çok daha rahat ve kolay atlatılabilir. Bu dönemde bir pedagogdan yardım ve destek alınabilir.

HABER: ELİF HAYVALI