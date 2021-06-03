ÇOCUKLARIMIZ VE COVID

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Çok değerli büyüğümüz ve aile dostumuz Çocuk Hastalıkları Uzmanı Sayın Prof. Dr. Sırrı Bektaş ile Youtube ve Instagram hesaplarım üzerinden gerçekleştirdiğimiz Papatyaluna yayınımızda Covid-19, MIS-C ve çocuklarımız üzerine sazlı sözlü sohbet gerçekleştirdik. Sohbetimizde tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini, vaka artışlarını ve alabileceğimiz tedbirleri anlattı bizlere. Sohbetimizden önemli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

1. Bunun en büyük nedeni İngiltere, Hindistan varyantlarının artış göstermesidir.

2. Bu varyantlarda bulaşıcılık oranı çok yüksek olduğu için her yaş gurubunda enfeksiyon artıyor.

3. Çocuklar ve gençler de erişkinler gibi göreceli olarak daha fazla hastalanmaktadır.

4. Bilimsel çalışmalar ve gözlemlerimiz çocuklarımızın gittikçe artan tarzda covid-19 virüsü nedeniyle hastalandığını gösteriyor.

5. Hastane tedavisi gerektiren bebekler ve çocuklarımızda artış vardır.

6. Çocuklarımızı aşılar tüm topluma ulaşıncaya kadar, hijyen kurallarına uyarak korumaya devam edelim.

7. MİS-C çocuklarımız İçin ağır tablo yaratabilen bir COVİD enfeksiyonu sorunudur.

Bu tabloda daha önce COVİD enfeksiyonu İLE karşılaşan çocuklar, enfeksiyondan 2-6 hafta sonra tekrar tüm organlarını tutabilen belirtiler göstermektedir. Özellikle kalp, akciğerler, sindirim- sinir sistemi, gözler ve ciltte belirtilerle giden fırtınalı (SİTOKİN fırtınası) bir tablo gelişebilmektedir. Tedavi hastane koşullarında yapılmakta ve tedavi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

7. Çocuklarımız da artık COVİD AŞISI programına alınmaya başlamıştır. AŞILAMA İLE SALGIN KONTROL ALTINA ALINACAKTIR.

8. Önümüzdeki aylarda 6 aydan itibaren AŞILAMA programı başlama olasılığı vardır.

SON SÖZ: HİJYEN KOŞULLARINI UYGULAYARK VE TOPLUMUN TÜM KESİMİNİ AŞILAYARAK SALGININ ÖNÜ ALUNACAK VE TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI SAĞLANACAKTIR. ÇOCUKLARIMIZDA KORUNMUŞ OLACAKTIR.

Çocuklarımıza ve sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

Funda Akosman youtube hesabı ve fundaakosmanerman instagram hesabı üzerinden yayınlarımız devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin.