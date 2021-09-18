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'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

Hastanelere başvuran koronavirüs hastaları arasında, son dönemde çocuk hasta sayısı arttı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 15:13
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'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

ANKARA, (DHA)


Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Çocuklarda pozitif vaka en baştan beri yüzde 11,8 civarlarındaydı ama son günlerde 1 kat arttı" dedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi de "Önceki haftalara göre Covid-19’u saptadığımız çocukların oranında büyük bir artış var. Test pozitifliği yaklaşık yüzde 8 iken şimdi yüzde 30’lara yaklaştı" diye konuştu.


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuklarda Covid-19 vakalarının son dönemde gittikçe arttığını belirtti. Kendirli, "İlk başta Covid-19’un çocukları daha az etkilediği hatta etkilemediği yönünde bir görüş belirginleşmişti; ama özellikle mutasyona uğrayıp varyantlar ortaya çıktıkça bu bilginin değiştiği ve aşılanmayla da birlikte hastalanan grup ve hastaneye yatışlarda etkilenme açısından çocuk grubunun bu alanda giderek öneminin arttığı görülmektedir. Bizim hastanemizde Covid-19 için ayrılmış alanlar dolu. Ancak çocuk hastada erişkinlerde olduğu gibi çok büyük yerler ayırmamız gerekmemişti. Şu an yeni doğan ve çocuk enfeksiyonda 8 yatağımız var. Onlar dolu. Bir de acilde pozitif hastamız var yatmayı bekleyen. Salgının en başından beri çocuk hastanesine acil anlamda başvuran, 0-18 yaş çocuk grubundaki 21 bin hastaya test yapılmış ve bunun 2 bin 500’ü pozitif çıkmış. Pozitif vaka en baştan beri yüzde 11.8 civarlarındaydı ama son günlerde pozitiflik oranının bir kat arttığını söyleyebiliriz" diye konuştu.


'ÇOCUKLARA AŞIYI ÖNERİYORUZ'
Çocuklara aşıyı önerdiklerini belirten Prof. Dr. Kendirli, "Aşıyı mutlak bir şekilde öneriyoruz. Bizim de gözlemimiz; ailesi ve çocuğu aşılı olmayan hastalar daha çabuk enfekte oluyor ve hastaneye yatış oranları o grupta daha yüksek oluyor. Bu bir salgın. Biz sağlık çalışanları olarak hasta olanları yönetiyoruz ama öneri olarak toplumun yaşam biçiminde, özellikle maske kullanmayı, sosyal mesafeye dikkat etmeyi ve aşılanmayı öneriyoruz. Aşılanmanın salgının yok olmasında temel bir silah olduğunu hiç unutmayacağız" dedi. 


'POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 30’A ÇIKTI'
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi de çocuklarda Covid-19 vakalarının arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Çocuklarda Covid-19’un önceki dönemlere göre biraz daha arttığını biz de tespit ediyoruz. Bunda elbette çeşitli faktörler rol oynuyor. Okulların açılmasının da bunda etken olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında tatil bitti ve insan aktivitesi çok arttı. Maalesef salgınla ilgili önlemlerin de biraz azaldığını görüyoruz; maske kullanımı maalesef azaldı. Önceki haftalara göre Covid-19’u saptadığımız çocukların oranında çok büyük bir artış olduğunu söylememiz lazım. Yani test pozitifliği yaklaşık yüzde 8 iken şimdi yüzde 30’lara yaklaştığını söyleyebiliriz. Aslında önlemler belli. Maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka uymalıyız ama salgını kontrol altına alabilmek için en önemli silahımız şu anda aşı. Mutlaka aşılanmalıyız. Çocuklarda da artık aşının etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklar da aşılanmalı."

DHA

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