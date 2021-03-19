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'Çocuklarda kalp hastalığı, yüksek rakım ve akraba evliliği nedeniyle daha sık görülüyor'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Kardiyoloji- Kalp Damar Cerrahisi Merkezi bölgedeki çocukların umudu oldu. Ayda 20 çocuğun anjiyosunun yapıldığı merkezde polikliniklerde, 2 bin hastaya bakılıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Epçaçan, doğuştan kalp hastalıklarının yoğun olduğu bölgede akraba evlilikleri ve yüksek rakımın çocuk kalp rahatsızlıklarının daha sık görülmesine yol açtığını söyledi.

19 Mart 2021 Cuma 14:42
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'Çocuklarda kalp hastalığı, yüksek rakım ve akraba evliliği nedeniyle daha sık görülüyor'

VAN - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet verirken, doğru tanı, tedavi ve takiple Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropol şehirlere hasta gidişini de ciddi ölçüde azalttı. Çocuk kardiyoloji, çocuk kalp damar cerrahisi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, çocuk yoğun bakım ünitesi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi ve uzman anestezi ekibiyle başarılara imza atan merkezde, ayda 20 çocuğa anjiyo yapılıyor. Merkezdeki poliklinikler ise 2 bin hastaya hizmet veriyor. 

AKRABA EVLİLİĞİ VE YÜKSEK RAKIM

Bölgedeki akraba evlilikleri ve yüksek rakım nedeniyle çocuk kalp rahatsızlıklarının daha da sık görüldüğünü söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Epçaçan, "Doğuştan kalp hastalıklarını diğer merkezlerle kıyasladığımızda biraz daha yüksek gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunun da birkaç nedeni var. Birincisi burada yüksek bir nüfusa hitap eden bir merkeziz dolayısıyla baktığımız hasta popülasyonu sayısı daha fazla ve o nedenle daha sık görüyoruz. İkinci nedeni ise buranın 1700-1800 rakımlarda hatta 2 bin 2 bin 500 rakımda olan ilçelerimiz ve köylerimiz var. Bunlarda bazı doğuştan kalp hastalıklarının sıklığı ile ilişkilidir. Üçüncü neden ise akraba evliliği. Akraba evliliği Türkiye'nin diğer bölgeleri ile kıyaslandığında bölgemizde daha yoğun. Bundan dolayı genetik hastalıklar daha sık görülebiliyor. Bu 3 nedenden dolayı bölgemizde kalp hastalıklarını daha sık gördüğümüzü söyleyebiliriz. Burada tedavi ettiğimiz birçok hastayı daha önce il dışına sevk ediyorduk. Ama şu an hastalarımızı sevk etmeden burada kendi merkezimizde tedavi edebiliyoruz" diye konuştu.

'AKRABA EVLİLİKLERİ AİLEDEN GEÇEN HASTALIKLARI ARTIRIYOR'

Çocuk Kardiyoloji Merkezi'nde 3 kardiyoloji uzmanı ve 1 çocuk kardiyovasküler uzmanının çalıştığını söyleyen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Merkezimizde ayda yaklaşık 20 anjiyo yapılmaktadır. Çok ileri düzeyde teknoloji ve beceri isteyen işler. Bildiğiniz gibi coğrafyamızda maalesef akraba evlilikleri fazla. Akraba evliliklerinin fazla olması demek aileden geçen hastalıkların artması demektir. Bu hastalıkların en önemlisi de kalp damar hastalıklarıdır. Dolayısıyla bölgemizde kalp damar hastalıkları çocuklarda sık gözükmektedir. Bu da çocuk kalp merkezinin ne kadar önemli ve yerinde bir uygulama olduğunu destekliyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çocuklarda Kalp HastalığıYüksek RakımAkraba Evliliği
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