“Çocuklar için oksijen aldıran maskeler tercih edilmeli”

İSTANBUL - Gelişim çağındaki çocukların kullandığı maskelerin yüksek standartlarda olması gerekiyor. Uzmanlar, pandemiye karşı kullanılan maskelerin hem virüse karşı koruması hem de çocukların ihtiyacı olan oksijeni almalarını sağlaması gerektiğine vurgu yapıyor. SterilLife’ın yöneticisi Sinan Doğan, geliştirdikleri maskelerde filtreleme, yüze uyum, nefes alabilirlik, tasarım ve rahatlık gibi faktörleri göz önünde bulundurduklarını söyledi.

SBS Medikal Sağlık Malzemeleri şirketinin iştiraklerinden SterliLife.com’un yöneticisi Sinan Doğan, pandemi döneminde kullanılacak maskelerin özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, pandeminin, hijyenik maske kullanımını zorunlu hale getirdiğini hatırlattı. Kapalı ortamlarda maske kullanımın devam ettiğine işaret eden Sinan Doğan maskelerin özelliklerinin bulaşı riski bakımından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Doğan, “Uzmanlar, özellikle çocuklarda maske alışkanlığı kazandırılması gerektiğini belirtiyor. İki yaş ve üzeri tüm çocukların yüz maskesi takmasını; virüse karşı tam koruma sağlayan maskelerin tercih edilmesini tavsiye ediyorlar. Bu sebeple çocuklarda maske farkındalığı toplum sağlığı açısından da önem taşıyor” dedi.

“MASKELERDE FİLTRELEME, UYUM, NEFES, TASARIM VE RAHATLIK ÖNEMLİ”

Doğan, çocuk maskelerinde bulunması gereken temel özellikleri de anlattı: “Uzmanlardan aldığımız bilgiler çerçevesinde çocuklara özel maskeler geliştiriyoruz. Maskelerde filtreleme, yüze uyum, nefes alabilirlik, tasarım ve rahatlık gibi faktörleri gözönünde bulunduruyoruz. Böylece çocuklar maskeden sıkılmıyorlar, ve yeterli miktarda oksijen alabiliyorlar.”

Doğan, şöyle devam etti: “Çocuklar için tek kullanımlık yüz maskelerinde küçük delikleri bulunan dokuma kumaşlar yerine partikülleri engellemek üzere rastgele yönlendirilmiş liflerden dokunmamış katmanlar içeren kumaş malzemeler tercih edilmelidir. Bu özellikteki maskeler çok daha iyi filtreleme sağlar. Ayrıca, hafif yapıları sayesinde iyi oranda nefes alabilirlik sağlarlar. Böylece tüm gün rahatlıkla takılabilir. Bu da çocukların rahatsız olmadan kullanabilmesine olanak tanır.” Doğan, “Birden fazla kumaş katmanı bulunan yüz maskeleri veya tek kullanımlık, cerrahi tarzdaki maskeler çoğu insan için veözellikle de çocuklar için uygundur. Çocuğun yüzü için doğru beden seçmek önemlidir. Ayrıca, cilt sorunlarına yol açan alerjenler içermemelidir” diye konuştu.



“MASKE HEM KORUMALI HEM OKSİJEN ALDIRMALI”

Pandemiye karşı yüksek standartlar sağlayan maskeler tercih edilmesinin önemine işaret eden Doğan, “Hem yetişkinler hem de çocuklar maskeleri artık zorunlu bir aksesuar olarak kullanıyor. Yüz hatları ile uyum sağlayan, temel endüstri standartlarını karşılayan, yeterli sayıda katman içeren ve burun köprüsü ile uyumlu maskeler, bu zorunlulukta yaşam standartlarını artırıyor” ifadelerini kullandı.

Doğan, özellikle gelişim çağındaki çocukların kullandığı maskelerin yüksek standartlarda olmasının tavsiye edildiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Bilim adamları, çocuklar için gelişim çağında oksijenin son derece önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Okul çağındaki çocuklar gün boyu sınıfta maske takıyor. Bu sebeple maskelerin hem virüse karşı korumalı hem de çocukların gelişme çağında ihtiyacı olan oksijen almalarını sağlaması önemli.”





“ÇOCUKLARA ÖZEL MASKELER ÜRETİYORUZ”

“Uzmanların kamuoyuna paylaştığı bilgiler ışığında çocuklar için yüksek oranda filtreleme sağlayan ve hava aldıran özelliklerde maskeler geliştiriyoruz” diyen Doğan, ulusal ve uluslararası standartlarda yetişkin ve çocuk maskeleri ürettiklerini vurguladı. Sinan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı;

“2000 yılından bu yana yüksek kaliteli medikal ürünler üretiyoruz. Non-woven tek kullanımlık medikal ürünlerimiz hastanelerde gıda endüstrisinde, laboratuvarlarda ve hijyen gerektiren tüm alanlarda güvenle kullanılıyor. Çocuklara özel maskeler de üretiyoruz. Yeni teknolojilere göre geliştirdiğimiz maskeler, standart maskelere göre çok daha yüksek oranda koruma sağlıyor.”