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Çiğ köftede hileye dikkat

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmez lezzeti olan çiğ köfte, lokanta ve restoranlar aracılığıyla da tüketicilere ulaştırılıyor. Malatyalı çiğ köfte ustaları, sağlıklı ve kaliteli çiğ köftenin tarifini yaptı, hileye karşı da uyarıda bulundu.

02 Mart 2021 Salı 10:18
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Çiğ köftede hileye dikkat

MALATYA - Etli olarak yoğrulanın Şanlıurfa, etsiz yoğrulanın ise Adıyaman tarafından tescillendiği çiğ köftede hileye başvurulduğu belirtildi. Malatyalı çiğ köfte ustası Cihan Tetik, sağlıklı, kaliteli ve lezzetli çiğ köftenin tüketilmesini aksinin insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Cihan Tetik, lezzetli ve kaliteli çiğ köfte yemek için kullanılan malzemelerin kaliteli olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Köftede kullanılan; bulgur, sarımsak, isot ve baharatın kaliteli olmasının şart olduğunu anlatan Tetik, "Bu ürünler de güvenilir yerden alınmalıdır. Çiğ köfte, kaliteli malzemelerin usta tarafından kıvamında yoğrulması ile elde edilir" dedi.

'GIDA KALİTELİ OLMAK ZORUNDA'

Çiğ köftede çeşitli hile yöntemleri olduğunu ve bu durumun insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu dile getiren Tetik, halkı hileli ürün yememek için güvendiği işletmelerin ürünlerini tüketmeleri konusunda uyardı. Köfteye kalitesiz baharat ve renklendiriciler konulduğunu anlatan Tetik, şöyle konuştu:

"Kalitesiz baharat, tatlandırıcı, renklendiriciler konuluyor bazı çiğ köftecilerde ve bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu sonuç olarak gıda. İnsanların tükettiği evlerine, eşlerine, çocuklarına yedirdikleri bir şey, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak gıda, kaliteli olmak zorundadır. İnsanlar sadece damak tadına bakarlar ama gerçekten çiğ köftenin aslı, gerçeği ana maddesi, bulgur sarımsak, isot ve baharattır. Şimdi cevizli yapan, muzlu yapan, yoğurtlu yapan, bulyon kullananları duyuyoruz. Bulyon pişmiş etten hazırlanmış bir yiyecektir. Çorbalara lezzet vermek adına, pilavlara, çorbalara katılır. Çiğ köftenin de baş harfleri 'çiğ' deniyor zaten. Pişmiş etle hiçbir alakası yok ama bulyon kullanan çok fazla çiğköfteci var. Bu da bakteriye neden oluyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesiçiğ KöfteHile
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