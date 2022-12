Cerrahpaşa hekimlerinden çocuk acillerindeki yoğunluğa ilişkin açıklama

İSTANBUL - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, kış aylarının gelmesiyle enfeksiyona neden olan virüsler hakkında açıklamalarda bulundu. Öğretim üyeleri çocuk acillerinde yüzde 25 artış olduğunu belirterek maske uyarısı yaptı.



Kış aylarında gözlemlenen, solunum yoluyla bulaşan virüs sayısı artarken enfeksiyonlar da etkisini göstermeye devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri salgın sürecine girildiğini belirterek, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Binası’nda bir araya geldi. Basın açıklaması yapan öğretim üyeleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Bilim Dalı Doç. Dr. F. Deniz Aygün, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Doç Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı ve Çocuk Acil Bilim Dalı Uzm. Dr. Sinem Oral Cebeci, alınması gereken önlemleri açıkladı.





"NORMALDE 150 HASTA GELİR AMA ŞU AN 400’E YAKIN HASTA GELİYOR"



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Hepimiz, ama özellikle de çocuklar daha öncelikli olmak üzere, her yaş grubundan insan son 2-3 aydır ciddi bir şekilde solunum yolu enfeksiyonlarından muzdaribiz. Şu sıra ön planda olan 3 virüs var. İnfluenza ( grip), RSV (respiratuar sinsityal virüs) ve Omicron. Bademcik enfeksiyonlarına da sık rastlıyoruz, ama bütün bademcik enfeksiyonlarını dikkate alacak olursak, sadece beta’nın yaptığı bademcik enfeksiyonları yüzde 10-15i geçmez. Her bademcik enfeksiyonuna antibiyotik vermiyoruz, çünkü bunların çoğu viral enfeksiyonlar. Aslında biz her sene bu mevsimlerde çocukların sık hastalanmalarını bekleriz. Bu yıl daha sık, arka arkaya enfeksiyona neden olan bir salgını yaşıyoruz. Elbette Covid-19 pandemisi hafiflemek ile birlikte bitmedi. Grip bu sene çok yaygın. Ayrıca, her yıl olduğu gibi, 200 civarında virüs arka arkaya enfeksiyona yol açıyor. Ortak belirtiler genellikle öksürük, ateş, burun akması, bazen halsizlik, baş ağrısı ve boğaz ağrısı. Acil servisimize normal koşullarda günde 150 hasta gelir ama son aylarda bu sayı 400’e yaklaşmaya başladı. Bu durum sadece ailelere sorun yaratmakla kalmıyor biz çocuk hekimleri için de sorun oluyor. Takdir edersiniz ki, kapasitemiz belli. Acil servisi belli bir sayının üzerinde hastayla karşılaştığı zaman buna cevap verecek yeteri kadar doktor ve yatıracak yatak olmuyor. Ciddi bir şekilde bu salgından yorulduk. Mümkün olduğu kadar okullarda ve kalabalık alanlarda maske takmak çözüm enfeksiyonlardan korunmak için işe yarayabilir" dedi.





UZM. DR. SİNEM ORAL: YÜZDE 25 ARTIŞ VAR



Çocuk Acil Bilim Dalı Uzm. Dr. Sinem Oral Cebeci ise 6 ayın altındaki bebeklerde çok sık enfeksiyona rastlandığını belirterek, "Çocuk acillere başvuru sayısı ülke genelinde çok arttı. Her 10 günde bir neredeyse yüzde 20-25 sayılarında artış var. 6 ayın altındaki bebeklerde özellikle ağır alt solunum yolu enfeksiyonları görüyoruz. Her hastanenin normalde karşıladığı belli bir miktar hasta vardır. Bizde bu sayı ortalamanın üzerine çıktı. Artışı çok hızlı ve yüksek şekilde yaşıyoruz, bu şekilde kış bitimine kadar bu dalganın içinde kalacağımızı görüyoruz" diye konuştu.