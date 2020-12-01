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Can kaybı 13 bin 746'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

01 Aralık 2020 Salı 09:50
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Can kaybı 13 bin 746'ya yükseldi

Son 24 saatte yapılan 176 bin 656 testte, 31 bin 219 vaka ile 6 bin 514 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 188 kişi ile toplam can kaybı 13 bin 746'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 176 bin 656 testten 31 bin 219 vaka, 6 bin 514 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 485 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292, toplam hasta sayısı 500 bin 865, toplam vefat sayısı 13 bin 746, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 190, toplam iyileşen hasta sayısı 404 bin 727 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde aktarıldı.

'DAHA SIKI TEDBİRE İHTİYACIMIZ VAR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık BakanlığıFahrettin KocaPandemiCovid19
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