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BUTTİM sakinleri kan bağışı için seferber oldu

17 Haziran 2021 Perşembe 12:43
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BUTTİM sakinleri kan bağışı için seferber oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Pandemide kan bağışının azalması üzerine harekete geçen BUTTİM Yönetimi, Türk Kızılay Bursa Şubesi ile bağış kampanyası düzenledi. BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, “Başka hayatlara umut olmak için herkes, taşın altına elini koymalı” dedi.

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetimi, kat malikleri, yöneticiler ve çalışanlar Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında gelenekselleşen kan bağışı etkinliğinde Türk Kızılay Bursa Şubesi’ne onlarca ünite kan bağışında bulundu. “Vatandaşlarımız Türk Kızılay’ın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmamalı” diyen BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, kan stoklarının artması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti.

1 BAĞIŞ, 3 HAYAT KURTARIR

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Türkiye’de kan bağışı farkındalığının gündeme gelmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak “Bir kan bağışının 3 kişiye can verdiği düşüncesinden hareketle belirli aralıklarla Türk Kızılay Bursa Şubesi ile birlikte düzenlediğimiz geleneksel kan bağışı organizasyonumuzda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Sürekli ve acil bir ihtiyaç olan kan teminini sağlamak amacıyla Ticaret Merkezi’mizdeki duyarlı sakinlerimiz ile Türk Kızılay’ın kan bağışı çağrılarının her zaman destekçisiyiz. Kendi kanımız sayesinde, başka hayatlara da umut olabiliriz. Bu bilinçle kan bağışında bulunan bölge sakinlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YILLIK 120 BİN ÜNİTEYE İHTİYAÇ VAR

 Vatandaşlardan kan bağışı konusunda destek beklediklerini söyleyen Türk Kızılay Bursa Şubesi Bursa Kan Merkezi Müdürü Dr. Orhan Emin Latif de “Pandemi döneminde kan bağışları ve stoklarımız maalesef azalış gösterdi. Bursa’nın yıllık olarak 120 bin ünite kana ihtiyacı var ve kentimizdeki hastanelerimiz, hastalarına kan temin etmekte zorlanıyor. Türkiye’de ve Bursa’da kan bağışı oranı yüzde 4.2 ve bu oran yüzde 5’in üzerine çıkarsa kan stoklarımız yeterli duruma gelecektir. Kan üretilemeyen tek ihtiyaçtır ve sadece insanlarda mevcuttur. BUTTİM de her zamanki gibi duyarlılığı elden bırakmayarak kan bağışı konusunda bizleri destekleyerek kampanyalarını sürdürüyor. Bu nedenle BUTTİM Yönetimi’ne ve sakinlerine böyle bir hizmete desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz dedi.

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