Burun damlası bağımlılık yapabilir

İSTANBUL - Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Sefa Dereköy, bilinçsiz burun damlası kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Dereköy, burun tıkanıklığı şikayeti için çeşitli damlalar uygulandığına dikkati çekerek “Bu amaçla serum fizyolojik dediğimiz tuzlu su ve okyanus suları da başta olmak üzere damar büzücü etkiye sahip olanlar ve alerjiye karşı kullanılan steroid içerikli burun spreyleri kullanılıyor. Bu ilaçlar basit burun damlası olarak görülmeyip mutlaka hekim tavsiyesi ile kullanılmalı. Çevremizde sağlık eğitimi almamış yakınlarımızın tavsiyesi ile veya onlara yazılmış ilaçlardan yararlanmaya çalışmak zarar verebilir” diye konuştu.



ÇOCUKLAR DAHA HASSAS



Burun içindeki dokunun kendine ait özelliği, asit düzeyi ve dengesinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Dereköy “Vücuda uyguladığımız her ilaç uygulaması mevcut dengeyi bozabilir. Burun damlası da burun içi dengeyi bozabilir. Bu konuda çocuklarımız daha hassas bir gruptur. Bebek ve çocuklarımızda kullanacağımız burun damla ve spreylerinin muhakkak uzman tavsiyesi ile onaylanmış olması gerekir” ifadelerini kullandı.



KALICI BURUN TIKANIKLIĞINA NEDEN OLUR



Prof. Dr. Dereköy, bilinçsiz burun damlalarının kullanımının birçok soruna yol açabileceğine işaret ederek şöyle devam etti:



“Özellikle burun içi damarlarını büzerek etki yapanların uzun süre uygulanması halinde dokuların bu ilaçlara cevabında bozulmalar meydana gelebilir. Dokular bu ilaçlara cevap veremediği gibi daha da şişer ve normalde olmadığı kadar büyür. Bu durumda kalıcı burun tıkanıklıkları oluşabilir. Burun damlalarının hangisinin kullanılacağına, hangi süre ve doz uygulanacağına ancak hekim karar verebilir. Serum fizyolojik, okyanus suyu gibi damlalar hayatın bir parçası olmamalı. Damar büzücü ilaçların 3-5 günden fazla kullanımı ise kalıcı doku hasarlarına yol açabilir.”