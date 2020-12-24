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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yerli aşı çalışmalarına yenileri ekleniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı’nda yürütülen aşı geliştirme çalışmalarına yeni bir yerli aşı projesi daha eklendi.

24 Aralık 2020 Perşembe 16:29
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yerli aşı çalışmalarına yenileri ekleniyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ 

BURSA - TÜBİTAK-KAMAG tarafından 1007 programı kapsamında açılan “Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi Ve Yerli İmkanlarla Üretilmesi” konulu çağrıda desteklenmeye hak kazanan “Sığırlar İçin Kombine E.Coli, Rotavirus Ve Coronavirus Aşısı Geliştirilmesi” konulu proje çalışmalarıyla tamamen yurt dışı bağımlılığı olan bir aşının yerlileştirilmesi hedefleniyor. Yöneticiliğini Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ’ın yaptığı projede, Bursa Uludağ Üniversitesi yönetici kuruluş (PYÖK) olarak yer alıyor. Selçuk Üniversitesi ve bir özel sektör kuruluşu da (Vetal Hayvan Sağlığı A.Ş.) proje paydaşları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ, projenin toplam 36 ayda tamamlanması ve geliştirilecek ürünün ruhsatlanıp GMP koşullarında üretilerek yurt içi / yurt dışı pazarlara ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

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Bursa Uludağ Üniversitesinde Yerli Aşı çalışmalarına Yenileri EkleniyorMustafa Yıldız
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