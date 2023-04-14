Bursa'da hastanenin inme merkezinde 7 yılda 1500'den fazla hasta tedavi edildi

Bursa

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hizmete girdiği 2016 yılından bu yana 1500'ün üzerinde hastanın sağlığına kavuşturulduğu inme merkezinde özellikle erken teşhise işaret ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen nöroloji uzmanı Doç. Dr. Meral Seferoğlu, inme belirtileri ortaya çıktığında hastanın bir an önce sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

İnme merkezinde "trombolitik" ve "trombektomi" olmak üzere iki tedavi yöntemi uygulandığını aktaran Seferoğlu şöyle devam etti:

"Trombolitik tedavi, damar yolundan hızlı bir şekilde ilacın verilmesiyle damarda oluşan pıhtının açılmasına dayalı bir tedavi şeklidir. Trombektomi ise kasık yolundan anjiyo işlemi ile yukarıda olan pıhtının alınması ile yapılan bir tedavi yöntemidir. Bu iki tedavi, ayrı ayrı uygulandığı gibi beraber de uygulanmaktadır. Sonrasında hastalarımız, inme merkezinde 24 saat yakın gözlem altında alınmaktadır. 24 saatin sonunda şifa bulan hastalarımız, nöroloji servisine devredilmektedir. Bakım gerekenler ise inme merkezinde bakılmaya devam edilmektedir."

Asistan Dr. Muhammed Furkan Öztürkci de inmenin yüzde asimetri olması, yüzün bir tarafında ya da ağız kısmında kayma, hastanın konuşmasında bozulma, kol ve bacaklarda güçsüzlük gibi belirtilerinin bulunduğunu bildirdi.

Öztürkci, "İnme erken fark edilmezse ve erken müdahale edilmezse hastada kalıcı özürlülüğe sebep olabilecek en önemli hastalıkların başında gelmektedir. İnmenin erken fark edilmesi ve hastanın 112 tarafından inme merkezine erken getirilmesi kalıcı özürlülük oluşmasını engelleyecek en önemli faktörlerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

"Eski halime dönmeye başladım"

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Metin, merkezin yatak kapasitesinin artırıldığı bilgisini verdi.

Metin, hastalara daha çabuk müdahale edebilmek için ilk başvuru noktalarını Kalp Damar Merkezi Acil Servisine ve inme ünitelerinin bulunduğu binaya taşıdıklarını aktardı.

Merkezde kısa süre önce tedavi olan 56 yaşındaki Cihan Koçel ise hızlı müdahale sayesinde başarılı bir süreç geçirdiğini belirtti.

İnme belirtileri görülmesi üzerine hızla hareket ettiklerini bildiren Koçel, "Hemen ambulansı aradık ve 112 anında geldi. Benim evden buraya acile gelmem 10 dakika sürdü. 10 dakika içinde ulaştığım için şu an eski halime dönmeye başladım. Gayet iyiyim, hocalarımız ve hemşirelerimiz sayesinde eski sağlığıma kavuşacağım." ifadesini kullandı.