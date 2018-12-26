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Bu yıl ruhsatlandırılan ilaçların yüzde 82'si yerli

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bu yıl ruhsat verilen 552 ilacın yüzde 82'sini yerli ilaçlar oluşturdu.

Bu yıl ruhsatlandırılan ilaçların yüzde 82'si yerli

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bu yıl ruhsat verilen 552 ilacın yüzde 82'sini yerli ilaçlar oluşturdu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:21
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Bu yıl ruhsatlandırılan ilaçların yüzde 82'si yerli

ANKARA - Sağlık Bakanlığı tarafından Tıbbi Cihaz ve İlaçta Yerlileştirme Projesi kapsamında bu yıl 552 ilaca ruhsat verildi, bunların yüzde 82'sini yerli ilaçlar oluşturdu, mevcut üretim tesislerine 35 üretim hattı ilave edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yerlileşme ve millileşme hedefi doğrultusunda bu yıl önemli adımlar atıldı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yerlileşme ve millileşme hedefleri doğrultusunda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu (SEDAP) kuruldu.

Platformla sağlık teknolojileri alanında araştıran, keşfi olan ve bu keşfi ürüne dönüştürmek isteyen tüm girişimcilere destek verildi. Sağlık alanına özel bu ekosistemin oluşmasıyla farklı nitelikte tüm girişimci firmaların tek çatı altında ve ulaşılabilir olması, takip edilebilmesi ve bir iletişim ağının oluşturulması sağlandı.

İlaç ve tıbbi cihazda yerelleşme çalışmaları kapsamında bugüne kadar maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan toplam 609 ilaç yerelleşme kapsamına alındı. Bu çalışmaların sonunda Türkiye ekonomisine toplamda yaklaşık 6,1 milyar lira katkı sağlanması öngörülüyor.

Bu yıl 552 ilaca ruhsat verildi

Yerlileştirme Projesi kapsamında, tıbbi sarf malzemeleri ve tıbbi cihazlara ilişkin de çalışma yapıldı.

İlk etapta ileri teknoloji gerektiren cihazlardan manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, dijital röntgen, ultrasonografi cihazı ve hasta başı monitörünün yerlileştirilme kapsamında değerlendirilmesi planlandı.

Görüntüleme cihazlarının yerlileştirilmesiyle tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılarak kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar lira katkı sağlanacak.

Öte yandan bu yıl 552 ilaca ruhsat verildi. Bunların 453'ü imal ilaç, 99'u ithal ilaç ruhsatından oluştu. Bu yıl verilen ilaç ruhsatlarının yüzde 82'si yerli ilaçlara verilenlerden oluştu.

Bu yıl itibarıyla üretim tesisleri sayısında da artış oldu. 2018 itibarıyla Türkiye'de 91 ilaç üretim tesisi, 10 radyofarmasötik ürün üretim tesisi (görüntülemede kullanılan ilaçlar), 11 hammadde üretim tesisi, 8 ileri tıbbi tedavi ürün üretim tesisi, 92 medikal gaz tesisi ve 45 sekonder ambalajlama yeri olmak üzere toplam 257 yerli tesis hizmet verdi. Yıl içinde mevcut üretim tesislerine toplam 35 üretim hattı daha ilave edildi.

AA

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Sağlık BakanlığıIlaçYerli
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