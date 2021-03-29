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Bozduman'ın Başarılı Geçen Ameliyatı

Metafizik uzmanı Ferdi Bozduman, Dr. Osman Kapkın'a burun ameliyatı yaptırdı.

29 Mart 2021 Pazartesi 13:39
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Bozduman'ın Başarılı Geçen Ameliyatı

İSTANBUL- Ünlülerin sır küpü olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayan 15 metafizik uzmanı ve şifacısından birisi olan aynı zamanda astrolog Ferdi Bozduman, iki yıl önce Yunanistan turnesi sonucunda geçirdiği kazadan dolayı geçtiğimiz 25 Mart Perşembe günü başarılı hekim Op. Dr. Osman Kapkın ameliyat edildi.

Op .Dr. Osman Kapkın ‘ın çalıştığı MEDiFEMA Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleşti. Ameliyat sonrası konuşan Kapkın, "Zor bir ameliyattı ama başarılı oldu. Kendisinin arzusu ile birkaç gün hastanemizde tedbir amaçlı misafir ettik. Çünkü yıllar önce başka bir doktora olduğu ameliyattan dolayı sıkıntılar yaşamış, şu an durumunun çok iyi" dedi. 31 Mart günü işinin başına geceçeğini ileten Ferdi Bzduman, yaptığı başarılı ameliyatlar ile tıp camiasında adından sık sık söz ettiren Op. Dr. Osman Kapkın2a da teşekkürlerini sundu.  Bizler de ünlü metafizik uzmanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Metafizik UzmanıFerdi BozdumanDr. Osman KapkınHaber: Elif HayvalıBurunBurun Ameliyatı
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