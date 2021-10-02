Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
Fatih’te satılık arsa
Fatih’te satılık arsa
Ankara Sincan’da satılık daire
Ankara Sincan’da satılık daire
Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak
Final Üniversitesi, öğretim elemanı...
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Böyle giderse 5., 6.dalgaları yaşayacağız

Böyle giderse 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız

02 Ekim 2021 Cumartesi 17:42
8 Okunma
Böyle giderse 5., 6.dalgaları yaşayacağız

ANKARA (DHA)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hatırlatarak, "Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada vaka sayılarında yaklaşık 10 gündür aşağıya doğru gidiş olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Bu dalgadır zaten, olduğu yerde durmaz. Türkiye'de haftalık vaka ortalamaları ile baktığımız zaman biz hala artış dönemindeyiz. Dünyadaki azalmayı oluşturanların da Güney Asya ülkeleri ve Orta Doğu bölgesi olduğu görüldü. Avrupa ve Kuzey Amerika'da vaka azalması henüz yok. Fakat olacak, ben böyle bir şeyin arifesinde olabileceğimizi de düşüyorum. Bu vakalar çünkü dalga şekilde seyrediyor, azalma dönemine girecek" dedi.

'5'İNCİ, 6'NCI DALGALAR YAŞAYACAĞIZ'

Prof. Dr. Ceyhan, vakalarda azalma dönemine gidildiğinde dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ama bu bizi yanıltmasın. Bu tehlikenin geçtiği, azaldığı anlamına gelmez. Çünkü salgın eğrisi bir düz çizgi, bir dalga şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5'inci 6'ncı dalgaları yaşayacağız. 25-30 bin civarlarında devam ediyor bir süredir, buradan aşağıya mı inecek yukarıya doğru mu çıkacak? Biz okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik. Bir bulaştırıcı kat sayısı var; bir kişi şu anda 3-4 kişiye bulaştırıyor. Bunun da gözle görülür bir artış haline gelmesi 1-1,5 ayı bulabiliyor. Bir süper bulaştırıcı da girerse devreye o zaman çok daha erken vaka sayıları artıyor. Çünkü onlar birdenbire yüzlerce, binlerce kişiyi enfekte ediyor. Eğer böyle 25-30 bin arasında düz giderse bir süre sonra yeni bir artış görürüz. Yeni bir artış görsek de bir süre sonra aşağıya inecek. Biz bir şey yapsak da yapmasak da iniyor, bu salgının dinamiği böyle" diye konuştu.

'ÇİZGİNİN DÜZ ÇİZMESİNİ ENGELLEMEMİZ LAZIM'

Prof. Dr. Ceyhan, tedbir alan ülke ile tedbir almayan ülke arasındaki farka ilişkin de, "Biri küçük bir dalga yaşarken diğeri daha büyük bir dalga yaşıyor. Dolayısıyla özellikle tatilin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan etkileri yeni bir artış trendi diye görebiliriz. Ama buradan aşağıya da gidebilir. Nerede takılacağımız önemli. İlk dalgada binlerde takıldık, sonra arkasından hep 5 binlerde takıldık. 5 binlerde takıldığınız zaman bu hep önünüzde bir dalganın başlayacağını gösteriyor. Sizin o çizginin düz çizmesini engellemeniz lazım, oradan aşağıya 100'lü vakalara inmeniz lazım ki kontrol edilebilir seviyede olsun" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
5.6.dalgalarCovid19KoronavirüsKorona Varyant
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vaka sayısı haritası güncellendi
Vaka sayısı haritası güncellendi
Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları
Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları
Gaziantep'te vakaların yüzde 80'i, 15 ile 45 yaş aralığında
Gaziantep'te vakaların yüzde 80'i, 15 ile 45 yaş aralığında
Her ağrı meme kanserini işaret etmeyebilir
Her ağrı meme kanserini işaret etmeyebilir
Kahve hem sindirim hem de moral bozukluğuna iyi geliyor
Kahve hem sindirim hem de moral bozukluğuna iyi geliyor
Can'lar kurtaracak laboratuvar açıldı
Can'lar kurtaracak laboratuvar açıldı
Covid-19'dan ölümde 'Delta varyantı' etkisi
Covid-19'dan ölümde 'Delta varyantı' etkisi
Tiroid kanserinde ürküten artış
Tiroid kanserinde ürküten artış
Bebekler Neden Kusar?
Bebekler Neden Kusar?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma