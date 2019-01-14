Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90831
ALTIN
229.393
DOLAR
5.5150
STERLİN
7.0680
EURO
6.3283
'Boşanma süreci çocuklar içi doğru yönetilmeli'
'Boşanma süreci çocuklar içi doğru...
Rümeysa Ökdem 25 yıllık rekoru kırdı
Rümeysa Ökdem 25 yıllık rekoru...
Google'da en çok ne arıyoruz?
Google'da en çok ne arıyoruz?
Kış hastalıklarının ilacı kış çorbası
Kış hastalıklarının ilacı kış çorbası
Kalın'dan Trump'a yanıt 
Son Dakika
Kalın'dan Trump'a yanıt 

'Boşanma süreci çocuklar içi doğru yönetilmeli'

BURSA Özel Hayat Hastanesi, Uzman Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, boşanma sürecinin çocuklara daha az zarar vermesi adına iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Anne ve baba aldıkları boşanma kararını çocuğa birlikte açıklamalıdır" dedi.

'Boşanma süreci çocuklar içi doğru yönetilmeli'

BURSA Özel Hayat Hastanesi, Uzman Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, boşanma sürecinin çocuklara daha az zarar vermesi adına iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Anne ve baba aldıkları boşanma kararını çocuğa birlikte açıklamalıdır" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:01
0 Okunma
'Boşanma süreci çocuklar içi doğru yönetilmeli'

BURSA - Özel Hayat Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Nilay Gürtaş tarafından, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine, 'Ebeveyn Olarak Boşanma Sürecini Nasıl Yönetmeliyiz?' konu başlığında bilgi paylaşımı yapıldı. Bazı evliliklerin sorunların çözümü bulunamayınca boşanmayla sonuçlanabileceğini ifade eden Gürtaş, bu sürecin çocuklara daha az zarar vermesi adına iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çocuğun, boşanma sürecinde aile içi çatışmalardan ve boşanma sonrasındaki anne baba yoksunluğu ile ekonomik sorunlardan etkilendiğini söyleyen Gürtaş, “Çocuk bu aşamada boşanmaya karşı inkâr, bu durumu yaratan ortama karşı kızgınlık, anne ve babayı bir araya getirme çabaları, durumu kabullenme ve depresyon yaşar. Bu okul öncesi dönemde, (0-6) okul döneminde (6-12) ve ergenlik döneminde (12-17) kısa ve uzun vadede olmak üzere farklı tepkiler doğurabilir” dedi.

GÖRÜLEN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ 

Gürtaş, şunları söyledi:

"Okul öncesi dönemindeki çocuklar kısa vadede korku, suçluluk, öfke, bağımlılık duyguları hissederken; uzun vadede ise okul başarısızlığı, karşı cinsle iletişim kurmada problem, erkek çocukta cinsel kimlik karmaşası gibi sorunlarla karşılaşabilir. Okul döneminde olan çocuklarda ise; inkâr, kendini suçlama, anne babasını suçlama, çevreye kızgınlık duyma, ilişkilerde güvensizlik, arkadaş ilişkilerinde güçlükler, okulda başarısızlık, alt ıslatma ve bebekleşme gibi sorunlar görülebilir. Ergenlik dönemine baktığımızdaysa, gençlerin davranışlarında; içe kapanma, mutsuzluk, saldırganlık, cinselliğe aşırı ilgi, okul fobisi, evden kaçma ve madde kullanımı görülebilir."

ANNE BABALAR NE YAPMALI?

Boşanma sürecinde ebeveynlere de önerilerde bulunan Uzm. Psk. Nilay Gürtaş, "Anne ve baba aldıkları boşanma kararını çocuğa birlikte açıklamalıdır. Boşanma sürecine uyumu açısından çocuk için daha sağlıklı olan bu açıklama, çocukların yaş dönemine göre anlayabilecekleri seviyede olmalıdır. Ayrıldıktan sonra, ebeveynler birbirlerinin aleyhinde konuşmamalı ve çocuğa eşi ile olan problemi yansıtmamalıdır. Bu durum çocuğun diğer ebeveynine olan güvenini yitirmesine neden olabilmektedir. Ailenin hayatında neler değişeceği konusunda da detaylar anlatılmalıdır. Boşanmanın, onların hatalarından kaynaklanmadığını, tamamen anne ile babanın beraberliklerini başarılı bir şekilde sürdüremediklerinden kaynaklandığı anlatılmalı ve anlamaları sağlanmalıdır. Ebeveynler, ailenin özel günlerinde ya da bayramlarda çocuk ile birlikte ortak vakit geçirmelidirler. Böyle davrandıklarında çocuğun zihnindeki ‘aile’ kavramını korumuş olurlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boşanma SüreciÇocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış hastalıklarının ilacı kış çorbası
Kış hastalıklarının ilacı kış çorbası
Bedia Akartürk, hastaneye kaldırıldı
Bedia Akartürk, hastaneye kaldırıldı
Kış Mevsiminin Yeni Salgını Mide Gribi
Kış Mevsiminin Yeni Salgını Mide Gribi
Kışın hasta olduğunuzda dondurma yiyin
Kışın hasta olduğunuzda dondurma yiyin
5 adımda Ankilozan Spondilit hakkında bilinmesi gerekenler
5 adımda Ankilozan Spondilit hakkında bilinmesi gerekenler
"Yanlış dövme silme uygulamaları kalıcı hasarlara neden oluyor"
"Yanlış dövme silme uygulamaları kalıcı hasarlara neden oluyor"
PREMATÜRE BEBEK BAKIMI / GÖZ SAĞLIĞI
PREMATÜRE BEBEK BAKIMI / GÖZ SAĞLIĞI
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları hastalara umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları hastalara umut oldu
MİDE BOTOKSU'NUN BAŞARISINI VE BAŞARISIZLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 
MİDE BOTOKSU'NUN BAŞARISINI VE BAŞARISIZLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ