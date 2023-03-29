Bodrum’da diyabet hastalarına hizmet

HABER: DİNÇER KARACALAR

Diyabetik Ayak Yarası , İyileşmeyen Kronik Yaralar ,Ayak Sağlığı ve Bakımına dair 15 yıllık deneyimi istanbuldan Bodruma taşıyan Deniz YAHCI ; Diyabet, komplikasyonları çok olan hasta sayısının çok hızla yükseldiği ve hasta yaş ortalamasının da gitikce küçüldüğü tehlikeli bir hastalık . Diyabetin en büyük komplikasyonlarından biri de Diyabetik ayak yarası ve tedavi edilmediği takdirde hasta uzvunu dahi kaybedebiliyor . Bu durum hem hasta ve hasta yakınlarının psikolojisi açısından hemde aile ve ülke ekonomisi açısından zor bir süreç .Oysa alınan ampütasyon kararlarının bir çoğunun deneyimli bir ekip ve düzenli yara bakımı ile önlenebildiğini gördük .

Bodrumdan istanbula tedavi için gelen Diyabetik Ayak Yarası hastaların sayısındaki artış, pandemi ve depremden sonra artan Bodrum nüfüsü ve parelelindeki artan hasta sayısı sonrası bu hizmetin Bodrumda da verilmesi gerekliliğini ortaya koydu



DÜNYADA KULLANILAN TÜM MODERN CİHAZ , EKİPMAN VE ÖZELLİKLİ ÜRÜNLERİN HEPSİ Medlife Tıp Merkezinde kurmuş olduğumuz Yara Tedavisi Ve Ayak Sağlığı birimi ile artık Bodrumda .



Topikal oksijen cihazı

Ultrasonik tedavi yöntemi

Soğuk atmosferik plasma

Vak tedavisi

Kök hücre

Podoloji ünütesi gibi birçok yeniliği hastalarımızın hizmetine sunduk



Bu işi okadar önemsedik ki. Bir Konsey oluşturarak ekip olarak sahiplendik .



Erken tanıyı koyabilmek adına Diyabet checkupı oluşturduk ve konulmuş tanılardaki tedavilerde hızlı sonuç için bir ekip kurduk ve hastalımıza multidisipliner bir sistem içinde hizmet vermeyi hedefledik . ekibimiz Dahiliye , Ortopedi , Genel Cerrahi , Göz ,Diyetisyen ,Podoloji ve Bakanlık Sertifikalı Yara Bakım hemşiresinden oluşan güçlü bir ekip J



Yaralar düzenli bakımla mutlaka iyileşir önemli olan en hızlı şekilde iyilrşmesi bizim hedefimizde bu en hızlı nasıl iyileştiririz ve alınmış kaç ampütasyon kararını değiştirebiliriz.