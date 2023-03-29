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Bodrum’da diyabet hastalarına hizmet

Yara tedavisi ve Ayak Sağlığı  koordinatörü , Yara Bakım Hemşiresi Deniz YAHCI  tüm  deneyim ve tecrübelerini  İstanbul'dan sonra Bodruma Taşıdı .

29 Mart 2023 Çarşamba 12:46
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Bodrum’da diyabet hastalarına hizmet

HABER: DİNÇER KARACALAR

Diyabetik Ayak Yarası , İyileşmeyen Kronik  Yaralar ,Ayak Sağlığı ve Bakımına dair  15 yıllık deneyimi istanbuldan Bodruma taşıyan Deniz YAHCI  ; Diyabet, komplikasyonları çok olan  hasta sayısının çok hızla yükseldiği ve hasta yaş ortalamasının da gitikce küçüldüğü tehlikeli bir hastalık . Diyabetin en büyük komplikasyonlarından biri de Diyabetik ayak yarası ve tedavi edilmediği takdirde hasta uzvunu dahi kaybedebiliyor . Bu durum hem hasta ve hasta yakınlarının psikolojisi açısından hemde aile ve ülke ekonomisi açısından zor bir süreç .Oysa alınan ampütasyon kararlarının bir çoğunun  deneyimli bir ekip ve düzenli yara bakımı ile önlenebildiğini gördük .
Bodrumdan istanbula tedavi için gelen Diyabetik Ayak Yarası  hastaların sayısındaki artış, pandemi ve depremden sonra artan Bodrum nüfüsü ve parelelindeki artan hasta sayısı sonrası bu hizmetin Bodrumda da verilmesi gerekliliğini ortaya koydu

DÜNYADA KULLANILAN TÜM MODERN CİHAZ , EKİPMAN VE ÖZELLİKLİ ÜRÜNLERİN HEPSİ Medlife Tıp Merkezinde kurmuş olduğumuz Yara Tedavisi Ve Ayak Sağlığı birimi ile artık Bodrumda .

Topikal oksijen cihazı
Ultrasonik tedavi yöntemi
Soğuk atmosferik plasma
Vak tedavisi
Kök hücre
Podoloji ünütesi  gibi birçok yeniliği hastalarımızın hizmetine sunduk

Bu işi okadar önemsedik ki. Bir Konsey oluşturarak ekip olarak sahiplendik .

Erken tanıyı koyabilmek adına Diyabet checkupı  oluşturduk ve konulmuş tanılardaki tedavilerde hızlı sonuç  için bir ekip kurduk ve hastalımıza multidisipliner bir sistem içinde hizmet vermeyi hedefledik . ekibimiz Dahiliye , Ortopedi , Genel Cerrahi , Göz ,Diyetisyen ,Podoloji ve Bakanlık Sertifikalı Yara Bakım hemşiresinden oluşan güçlü bir ekip  J

Yaralar düzenli bakımla mutlaka iyileşir önemli olan en hızlı şekilde iyilrşmesi bizim hedefimizde bu en hızlı nasıl iyileştiririz  ve alınmış kaç ampütasyon kararını değiştirebiliriz.

Önce Vatan Gazetesi

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Deniz Yahcı
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