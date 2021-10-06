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Bir Bebeği Anne Sütü İle Büyütmek

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamız sizlerinde ilgisiyle devam ediyor. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta geçtiğimiz hafta gerçekleşen “Anne sütünün bilinmeyen yönleri” panelinden bahsedeceğiz. 

06 Ekim 2021 Çarşamba 11:25
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Bir Bebeği Anne Sütü İle Büyütmek

Doğumla birlikte bir mucize dünyaya gelirken diğer bir mucize annenin bedeninde hayat bulmaya başlıyor. Bebeğin gelişimi için çok şey ifade eden anne sütü, annenin memesinden bebeğe hayat veriyor. Avrasya Hastanesi uzmanları, 1-7 Ekim Emzirme Haftası vesilesiyle anne sütünün bilinmeyenlerini anlatıyor.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde “Bilinçli Aile Sağlıklı Nesil İçin Önceliğimiz Çocuk Sağlığı” programları kapsamında Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu öncülüğünde “1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası” sebebiyle anne sütü ve emzirmenin önemine değinildi. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Büşra Çengel ve Bebek Hemşiresi Çağla Babacan’ın katkılarıyla anne ve anne adayları başta olmak üzere tüm topluma anne sütüyle ilgili önemli mesajlar verildi.

Anne sütü neden özeldir?

Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak için sunulmuş mucizevi bir besindir. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir ve gelişimini henüz tamamlamamış bebeklerin vücut sistemleri için en uygun formdadır. İçeriğindeki besin değerlerinin bebek için ideal ölçülerde olması nedeniyle mucize olarak adlandırabileceğimiz anne sütü, bebeğin beyin hücrelerinin büyümesini sağlayan ve sinir sistemi gelişimini hızlandıran besinler açısından da oldukça zengindir.

Değişen ihtiyaçlara göre kendisi de değişir

Anne sütünde inek sütünde bulunmayan ve hiçbir laboratuvarda üretilmesi mümkün olmayan 100’den fazla bileşen bulunmaktadır. Üstelik formül mamalardan farklı olarak, anne sütünün içeriği, bebeğin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli değişmekte ve yenilemektedir. Örneğin; prematüre bir bebek için olan anne sütü bileşimi, zamanında doğan bir bebek için olandan farklılıklar gösterir.

Neden inek sütü değil de, anne sütü?

Anne sütü içeriği itibariyle çok önemli bir protein kaynağıdır. Anne sütünde yer alan protein ve mineraller hem sindirim açısından çok daha kolaydır hem de enfeksiyonlara karşı bebek için bir koruma kalkanı oluşturur. Bunun yanı sıra anne sütünden bulunan demir ve çinkonun emilimi inek sütüyle karşılaştırıldığında 5 kat daha kolaydır. Ayrıca bebeğin beyin gelişimi için şart olan yağ asitleri inek sütüne göre tam 8 kat daha fazladır.

 Anne sütü sadece bebek için değil anne için de yararlıdır

Anne sütü ile beslenen bebeklerin çok daha sağlıklı olduğu bir gerçektir. Özellikle anne sütü içeriğinde yer alan protein ve mineraller bebeği hastalıklara, alerjenlere, ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur. Bunun yanı sıra emzirmek anne içinde önemli avantajlar sunuyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, emziren annelerde meme kanseri, yumurtalık kanseri, osteoporoz ve kansızlık daha az görülüyor.

Peki, sütün kalitesini arttırmak için ne yapılmalı?

  • Anne bol bol su içmeli,
  • Bitki çayları dozunda tüketilmeli,
  • Malt içeren besinler tüketilmeli,
  • Günün yorgunluğunu alacak ılık bir duşa her zaman şans verilmeli,
  • Olabildiğince stresli ortamlardan uzak durulmalı,
  • Anne, mümkün olduğunca dinlenmeli.

"Büyük Mucize Anne Sütü"

Sunuculuğunu Gönül Dilek'in üstlendiği panelde Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu anne sütü mucizesine değinerek; "Anne sütü her bebek için özeldir. Böyle bir gıdayı hiçbir sanayinin yapması mümkün değildir. Anne için yararlıdır. Çocuklar için önemli ve yararlıdır. Psikolojik yaklaşıma önemi vardır. Ülkeler yararı vardır. Dünyada bebek beslenmesinde en önde giden gıda anne sütü idi" şeklinde konuştu. 

"Bebeklerimizi Anne Sütü ile Taburcu Ediyoruz"

Hatane'de bebek emzirme konusunda bilgi veren Bebek Hemşiresi Çağla Babacan, "Bebeklerin anne sütü emzirme konusunda doğum anından itibaren annelere bilgi veriyoruz. Bütün bebeklerimizi herhangi bir endikasyonu yoksa anne sütü ile taburcu ediyoruz" dedi. 

"Emzirirken Yanlış Diyetler Yapmayın" 

Doğum sonrası süt arttırıcı program mutlaka her anneye veriyorum" açıklaması yapan Diyet Uzmanı Dyt. Büşra Çengel "Anne emzirdikçe 500 kaloriye yakın kilo verebilmektedir. Emzirdikçe süt oranınız daha çok artar ve bu durumda su tüketimi çok önemlidir. Yanlış diyetler sütümüzün kalitesini düşürüyor ve kesebiliyor. Bol bol su ve yeterli beslenme her anneye öneriyorum" açıklaması yaptı. 

Bende Emzirme Haftası sebebiyle 16 aylık olan ve hala emzirdiğim oğlum Ali Kemal Hayvalı sayesinde emzirmenin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Tüm emziren anneleri kutluyorum. Belirli nedenlerden emziremeyen anneleri yahut ememeyi reddeden bebekleri de sevgiyle kucaklıyorum. Nice güzel anne bebek bağlılığına…

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

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Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu öncülüğündeDiyet Uzmanı Dyt. Büşra ÇengelAnne SütüElif Hayvalı
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