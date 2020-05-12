Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak
TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Günde elime 40 kez dezenfektan sıkıyorum

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hastalarıyla temas öncesi ve sonrasında el dezenfektanı kullandığını belirterek, "Bugün elime 40 defa dezenfektan sıkmışımdır ve 4 defa da sabunlu suyla yıkadım. Bunun azı yok belki daha fazlası da olabilir" dedi.

12 Mayıs 2020 Salı 09:25
0 Okunma
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Günde elime 40 kez dezenfektan sıkıyorum

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, DHA'ya pandemi sürecinde hastanede ve evinde virüse karşı nasıl korunduğunu anlattı. Prof. Dr. Tezer, her sabah 08.00'de hastaneye geldiğini, ardından kıyafetini değiştirip, ellerini yıkayıp, maskesini ve gerekirse gözlüğünü takarak serviste yatan hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

'KIYAFETLER YIKANIYOR'

Prof. Dr. Tezer, hastanede şu anda koronavirüs ve normal hastalarının bulunduğu iki kısmın yer aldığını belirterek, bundan dolayı gün içerisinde baktığı toplam hasta sayısının değiştiğini ifade etti. Prof. Dr. Tezer, hastayla temasının hem öncesi hem sonrasında muhakkak el dezenfektanı kullandığını kaydederek, "Bugün şuana kadar elime, hastaları gezme esnasında 40 defa dezenfektan sıkmışımdır ve 4 defa da sabunlu suyla yıkadım. Bunun azı yok belki daha fazlası da olabilir" diye konuştu.

'KIYAFETLERİMİ BALKONDA BIRAKIYORUM'

Günün ardından kıyafetini hemen çıkardığını belirten Prof. Dr. Tezer, "Aynı kıyafetlerle eve gitmiyorum. Hastanenin bize verdiği kıyafetleri çıkarıp teslim ediyoruz. Onlar geceleri yıkanıyor ve temiz bir şekilde biz de sabahları giyme şansını yakalıyoruz. Eve gittiğimde  ayakkabılarımı  kapının önünde bırakıyorum. Zaten yoğun bakım kıyafetlerimizi hastanede yıkamaya bıraktığımız için kendi kıyafetlerimle eve gidiyorum. Ancak yine de riski azaltmak amacıyla özellikle ceketlerimi balkona bırakıyorum. Değiştirerek eve geldiğim kıyafetlerimi de yine balkonda bırakıyorum ya da kirlendiğini de düşünüyorsam çamaşırlığa atıp en az 60 derecede yıkanmasını sağlıyorum. Eğer tekrardan o kıyafetleri giyeceksem 5-8 saat balkonda duruyor" ifadelerini kullandı.

'HASTAYLA TEMAS EDİYOR GİBİ DÜŞÜNECEKSİNİZ'

Marketlere maske takarak girdiğini ve görevlilerin istedikleri ürünü artık poşetle verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, "Fakat marketlerde başka poşetlerle temas ederken burada ilk kural, bunu hastayla temas ediyormuş gibi düşüneceksiniz. Elinizi nasıl yıkayacaksanız, nasıl dezenfektana götürecekseniz aynı işlemi yine yapacaksınız. Bunu sanki hastaymış gibi düşünüp, ardından temastan sonra aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Meyveleri de aldıktan sonra iyice yıkamamız gerekiyor ki yıkadıktan sonra zaten bulaşma şansı da yok. Yine kıyafetler gibi 60 derecede pişirme işlemi yaptığımızda mikroorganizmaların da tamamen öldüğünü biliyoruz. Bu açıdan herhangi bir problem yok" dedi.

'SEBZE, MEYVE, SPOR VE UYKU ÇOK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Tezer, virüsle mücadele ettiği bu zorlu dönemde herhangi bir ek takviye almadığını ifade ederek "Dışarıdan herhangi bir ek takviye almaya gerek olmadığını zaten her yerde vurguluyoruz. Mevsimin sebze ve meyvelerini düzenli bir şekilde tüketmek gerekiyor. Uyku düzenine dikkat edeceksiniz. Fakat bizim bu dönemde yoğun bir şekilde çalışmadan dolayı bunu sağlayamadığımızı açıkça söylemem gerekiyor. Spor yapmak burada çok önemli. İnsanlar 'dışarıya çıkamıyoruz' diye üzülmesinler. Evde bunu yapabilirler. Evin belirli alanlarında, koridorlarında gidip gidip gelebilirler. Kol, bacak, bel germe hareketlerini evde kendileri de pratik olarak yapabilirler. Yani sebze, meyve, spor ve uyku olmak üzere bu dörtlü çok önemli" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluProf.Dr.Hasan TezerDezenfektanSalgınHastalıkKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağız kokusuna karşı ‘mekanik temizlik’ önerisi
Ağız kokusuna karşı ‘mekanik temizlik’ önerisi
Ailelere 'çocuk sağlığı' konusunda önemli tavsiyeler
Ailelere 'çocuk sağlığı' konusunda önemli tavsiyeler
DİKKAT!  ORUÇ TUTARKEN KİLO ALMAYIN! 
DİKKAT!  ORUÇ TUTARKEN KİLO ALMAYIN! 
Yerli ilaç ‘TR-C 19’da güncel gelişmeler
Yerli ilaç ‘TR-C 19’da güncel gelişmeler
'Koronavirüsle mücadelede ağız temizliğine dikkat edilmeli'
'Koronavirüsle mücadelede ağız temizliğine dikkat edilmeli'
'Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz'
'Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz'
Diş kliniklerinde koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor
Diş kliniklerinde koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor
"Pandemi süreci tüketim alışkanlıklarını değiştirdi"
"Pandemi süreci tüketim alışkanlıklarını değiştirdi"
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı