Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı

TRABZON - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Risk grubunda olanlar, eğer son aşılamanın üzerinden 6 aylık süre geçmişse, yeni aşıları beklemeden mevcut aşılarla hatırlatıcı doz yaptırmalarında fayda var. Onun dışındakiler, yeni aşıların çıkmasını bekleyebilir" dedi.



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip aşılarının uzun yıllardan beri kullanıldığını belirterek, özellikle risk grubundaki kişilerin yaptırmasını istedi. Prof. Dr. Özlü, "Herhangi bir kişi de yaptırabilir. Sağlık bir genç ya da herhangi bir kronik hastalığı olmayan kişi de 'Grip olmayayım, 3-5 gün işimden, gücümden geri kalmamayım, grip aşısı yaptırayım' derse bir zarar yok, yaptırabilir. Yaşlılara, kronik hastalığı bulunanlara, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlara, bu aşıyı her sene ekim ayında yaptırmalarını öneriyoruz. Daha önce aşılanmış olsa bile tekrar yeni hazırlanan aşılarla aşılamayı yapılmasında fayda var. Çünkü grip virüsü de sürekli mutasyon geçiriyor, antijenik yapısı değişiyor. Önceki aşıların koruyuculuğu 1 yıl sürüyor. Hatta 6-7 ay devam ediyor. Dolayısıyla yeni aşıyla aşılanmalarında fayda var" diye konuştu.



RİSK GRUPLARI İÇİN UYARI



Prof. Dr. Özlü, "Daha önceden Covid-19 aşılarını tam olarak yaptırmamış olanlar varsa; elbette aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Fakat önceden aşılarını yaptırmış olanlar, -mRNA aşısını en az 2 doz yaptırmış ya da inaktif aşıları 3 doz yaptırmış kişiler-yeni varyantlara karşı üretilip, piyasaya sürülmesi beklenen aşıları bekleyebilir. Ancak risk grubunda olanlar, eğer son aşılamanın üzerinden 6 aylık süre geçmişse, yeni aşıları beklemeden mevcut aşılarla hatırlatıcı doz yaptırmalarında fayda var. Covid-19 aşıları için söylüyorum. Sadece risk grupları için söylüyorum. Onun dışındakiler, yeni aşıların çıkmasını bekleyebilir" dedi.