Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.925,97
ALTIN
978,57
DOLAR
18,59
STERLİN
20,90
EURO
18,27
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret...
TRBOR A.Ş. işçi alacak
TRBOR A.Ş. işçi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı

20 Ekim 2022 Perşembe 13:48
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı

TRABZON - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Risk grubunda olanlar, eğer son aşılamanın üzerinden 6 aylık süre geçmişse, yeni aşıları beklemeden mevcut aşılarla hatırlatıcı doz yaptırmalarında fayda var. Onun dışındakiler, yeni aşıların çıkmasını bekleyebilir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip aşılarının uzun yıllardan beri kullanıldığını belirterek, özellikle risk grubundaki kişilerin yaptırmasını istedi. Prof. Dr. Özlü, "Herhangi bir kişi de yaptırabilir. Sağlık bir genç ya da herhangi bir kronik hastalığı olmayan kişi de 'Grip olmayayım, 3-5 gün işimden, gücümden geri kalmamayım, grip aşısı yaptırayım' derse bir zarar yok, yaptırabilir. Yaşlılara, kronik hastalığı bulunanlara, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlara, bu aşıyı her sene ekim ayında yaptırmalarını öneriyoruz. Daha önce aşılanmış olsa bile tekrar yeni hazırlanan aşılarla aşılamayı yapılmasında fayda var. Çünkü grip virüsü de sürekli mutasyon geçiriyor, antijenik yapısı değişiyor. Önceki aşıların koruyuculuğu 1 yıl sürüyor. Hatta 6-7 ay devam ediyor. Dolayısıyla yeni aşıyla aşılanmalarında fayda var" diye konuştu. 

RİSK GRUPLARI İÇİN UYARI

Prof. Dr. Özlü, "Daha önceden Covid-19 aşılarını tam olarak yaptırmamış olanlar varsa; elbette aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Fakat önceden aşılarını yaptırmış olanlar, -mRNA aşısını en az 2 doz yaptırmış ya da inaktif aşıları 3 doz yaptırmış kişiler-yeni varyantlara karşı üretilip, piyasaya sürülmesi beklenen aşıları bekleyebilir. Ancak risk grubunda olanlar, eğer son aşılamanın üzerinden 6 aylık süre geçmişse, yeni aşıları beklemeden mevcut aşılarla hatırlatıcı doz yaptırmalarında fayda var. Covid-19 aşıları için söylüyorum. Sadece risk grupları için söylüyorum. Onun dışındakiler, yeni aşıların çıkmasını bekleyebilir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tevfik ÖzlüHatırlatıcı Doz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalıcı saç düzleştirmede kanser tehlikesi, 4'ten fazla yaptıran risk altında
Kalıcı saç düzleştirmede kanser tehlikesi, 4'ten fazla yaptıran risk altında
Eylül ayında 24 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
Eylül ayında 24 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
'Meme kanserinde her 8 kadından 1'i risk altında'
'Meme kanserinde her 8 kadından 1'i risk altında'
Doğum kontrolde başarısı büyük: Spiral
Doğum kontrolde başarısı büyük: Spiral
Billur Kalkavan’ın ölümüne neden olan ‘mantar’ nedir? Neden oluşur? Nasıl korunmak gerekir?
Billur Kalkavan’ın ölümüne neden olan ‘mantar’ nedir? Neden oluşur? Nasıl korunmak gerekir?
Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük
Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük
Dr. Behzad Nikmehr: Badem Göz Estetiği
Dr. Behzad Nikmehr: Badem Göz Estetiği
Doç. Dr. Comba: Sigara erken menopoza neden olabilir
Doç. Dr. Comba: Sigara erken menopoza neden olabilir
Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti
Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول