Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1400
ALTIN
453.749
DOLAR
8.0900
STERLİN
11.1201
EURO
9.6779
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33...
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve...
Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacak
Kayısı Kent ve Ticaret...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı randevusuna gidilmemesi sonucu ortaya çıkacak aşı israfı riskine karşı yedek liste önerisinde bulundu. İlhan, "Diyelim ki 60 kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. Bunun için yedek aşı listesi oluşturulabilir" dedi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:35
4 Okunma
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan, aşı israfı riskine karşı 'yedek liste' önerisi

ANKARA - Biontech aşısında randevu aldığı halde yaptırmayanlar nedeniyle aşının çöpe gitme ihtimali endişelendirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Biontech aşısı ile ilgili son dönem israf olduğuna dair bazı bilgiler ortaya çıktığını hatırlatarak, "Ancak burada şöyle bir durum var; bir şişeden 6 doz kadar aşı çıkıyor. Bu 6 dozun planlaması yapılırken 6 kişi gelecek şekilde planlama yapılıyor. Diyelim ki 60 kişi randevu aldı, gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. O zaman o 2 doz için biraz sıkıntı karşımıza çıkabiliyor" dedi.

'YEDEK LİSTE YAPILABİLİR'

Prof. Dr. İlhan, olası israfın önüne geçebilmek için yedek listeler oluşturulabileceği önerisinde bulunarak, "Bunun için de yedek aşı listesi oluşturulabilir; aşı olmak isteyen gönüllüler varsa öncelikli risk grubunda olanlardan, ya da hangi yaş grubundaysa oradan, yakındaki kişiler çağrılabilir, böylece olası israf da engellenebilir. Ancak bu sanıldığı ya da söylendiği kadar çok fazla değil; çünkü 6'lı 6'lı randevu veriliyor belli bir saate, o geldikten sonra da kişilerin aşısı yapılıyor. Biontech aşısı Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerine zaten talep çok fazla olduğu için diyelim ki saat 09.30'a vatandaşlarımız randevu aldı, 6 kişiye randevu veriliyor, 3 odada olacaksa da değişen bir şey söz konusu değil, aşı açıldıktan sonra öbür vatandaş da oraya geliyor, diğeri de oraya geliyor ve aşılama süresi tamamlanıyor" diye konuştu.

'RANDEVU TARİHİNE RİAYEET ETMELERİ GEREKİR'

Prof. Dr. İlhan, vatandaşlara aşı randevularına uyma çağrısında bulunarak, "Ama dediğim gibi gün sonunda örneğin randevu alınıp gelinmezse 6 kişiye erişmek bazen zor olabiliyor akşam saatlerinde, bu nedenle belki 1 ya da 2 dozda israf durumu söz konusu olabilir. Bunun için de vatandaşlarımızın randevu aldıkları tarihe riayet etmeleri, hem başkalarının haklarını yememeleri hem de kendi aşılarını zamanında olmaları doğru bir yaklaşım olacaktır. Yedek liste ile bunun önüne geçmek mümkün" ifadesini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhanAşı Randevusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUNA’DAN PANDEMİ DÖNEMİNDE RAMAZAN BESLENMESİ İPUÇLARI
TUNA’DAN PANDEMİ DÖNEMİNDE RAMAZAN BESLENMESİ İPUÇLARI
Diyabet hastalarına Ramazan uyarısı
Diyabet hastalarına Ramazan uyarısı
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARIN BESLENMESİ
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARIN BESLENMESİ
Mutasyonlu Covid-19'a karşı yerli ilaç
Mutasyonlu Covid-19'a karşı yerli ilaç
'Türkiye'nin ilk yerli aşısı, Faz-3 aşamasında acil kullanım onayı alabilir'
'Türkiye'nin ilk yerli aşısı, Faz-3 aşamasında acil kullanım onayı alabilir'
Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak
Türkiye'de bir üniversitede daha yüz nakli yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Toplu taşımadaki kalabalıkların azaltılması gerekiyor
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Toplu taşımadaki kalabalıkların azaltılması gerekiyor
Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
Uzmanı uyardı; koronavirüs geçireli 1 ay olduysa Ramazan'da dikkat
ÇOCUKSAĞLIĞI UZMANI VE BAŞHEKİMİ ATİLLA GÜRAY UYARDI
ÇOCUKSAĞLIĞI UZMANI VE BAŞHEKİMİ ATİLLA GÜRAY UYARDI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma