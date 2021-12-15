Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,162.83
ALTIN
833.50
DOLAR
14.63
STERLİN
19.43
EURO
16.50
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
125 Uzman Yardımcısı Alınacak
125 Uzman Yardımcısı Alınacak
İller Bankası'ndan arsa satışı
İller Bankası'ndan arsa satışı
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilim Kurulu üyesi Akın: 2 ve 3'üncü doz 'Omicron'a karşı koruyor

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:44
12 Okunma
Bilim Kurulu üyesi Akın: 2 ve 3'üncü doz 'Omicron'a karşı koruyor

ANKARA - SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, araştırmalarda 3'üncü doz aşının 'Omicron' varyantına karşı yüzde 75 oranında koruma sağladığını söyledi. Akın, "2'nci doz aşılanma 'Omicron' varyantına karşı yüzde 60-70-80 gibi koruyuculuk sağladığına dair uluslararası literatürde bilgiler geliyor. 3'üncü doz için de böyle etki olacağı gözleniyor. Bu rakamı küçümsemeyin, önemli bu" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, DHA'ya yaptığı açıklamada, virüsün kendi soyunu sürdürebilmesi için sürekli değişim halinde olduğunu, mutasyonlara uğradığını söyledi. Prof. Dr. Akın, 'Omicron' varyantının 'Delta' ya da 'Deltaplus' varyantına göre 3 kat daha bulaşıcı olduğuna dair bilgilerin yayımlandığını, Güney Afrika'da ve bazı ülkelerde çok hızlı bir şekilde yayılma özelliği gösterdiğini belirtti. 'Omicron' varyantının ne kadar şiddetli hastalığa yol açtığına yönelik kanıtların şu anda yeterli olmadığını söyleyen Akın, "Yeterli olmadığı için bazıları bunu çok hafife alıyor ama yakın zamanda bildirilen bir ölüm olayı da var. 'Bu kadar öldürücü mü, değil mi?' bu o kadar çok açık değil. Çok hızlı yayılabilen bir varyantla karşılaşmış olmamız, bizi önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli ve tedbirli olmaya sevk ediyor" diye konuştu.

'BU RAKAMI KÜÇÜMSEMEYİN'

Prof. Dr. Akın, araştırmalarda 3'üncü doz aşının 'Omicron' varyantına karşı yüzde 75 oranında koruma sağladığının görüldüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"Aşı olan gruplarda ölüm olayları aşı olmayan gruplara göre çok çok düşük. Bir defa, ölümü en azından engelleyebiliyoruz. Yoğun bakım ya da entübasyon oranı da çok düşük. 2'nci doz aşılanma 'Omicron' varyantına karşı yüzde 60-70-80 gibi koruyuculuk sağladığına dair uluslararası literatürde bilgiler geliyor. 3'üncü doz için de böyle bir etki olacağı gözleniyor. Bu rakamı küçümsemeyin, önemli bir rakam bu. Bunun gibi rakamlar var, henüz çok net değil. Türkiye'de şu anda hakim olan Delta, Deltaplus varyantı olduğu için biz ona karşı aşının ne kadar koruyucu olduğunu elimizde ulusal verilerle gösterebiliyoruz. 'Omicron' varyantı Türkiye'de yayıldıktan sonra aşının ne kadar koruyacağını zaman içinde yaptığımız çalışmalarla ortaya koyabileceğiz. Şu anda Almanya'nın, Güney Afrika’nın, İsrail'in verilerine göre bunları söyleyebiliyoruz çünkü Türkiye'de hastalık daha yayılmadı. Ama hızla yayılacağını görüyoruz. Önlemleri umursamamak, kalabalık ve kapalı alanları fazla kullanmak gibi faktörlerde 'Omicron' varyantının çok hızlı yayılmasına neden olacak."

'ETKİLİ YA DA ZORLAYICI ÖNLEMLERE İHTİYAÇ OLABİLİR'

Prof. Dr. Akın, insanların aşı olsa dahi maske ve mesafe kurallarına uyması gerektiğini, hastalığın bulaşma hızını değiştirerek dünyada yayılmaya devam ettiğini belirtti. Bazı kişilerin çok umut verici sözler söylediğine dikkat çeken Akın, "Bu kadar umut vermek doğru olmaz. Çünkü, virüsün nereye evrileceğini kestiremiyorsunuz. Böyle bir şansınız yok. Muhakkak toplumun kurallara uyması konusunda etkili ya da zorlayıcı önlemlere ihtiyacımız olabilir. Bilim Kurulu'nda da bu tip tartışmalar oluyor. Biz danışma kuruluyuz. Bazı şeyler önerebiliriz. İcracı kurum hükumettir. Hükumet bu kararları kendisi alır. Buradaki en önemli öneri, aşı olan kişi sayısını artırmak ve bu yüzdeyi çok yüksek hale getirmektir. Bununla ilgili bazı çalışmalar oluyor. Özellikle aşı olan grubun çok artırılması, temaslı taramasına çok fazla önem verilmesi, karantina ve izolasyonda olması gereken kişilerin muhakkak karantina ve izolasyon koşullarına uyması lazım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu üyesi AkınOmicron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Her 100 kişinin 7’sinde omuz ağrısı görülüyor’
‘Her 100 kişinin 7’sinde omuz ağrısı görülüyor’
Prof. Dr. Demirdal: Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor
Prof. Dr. Demirdal: Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız
Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor
Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor
Bakan Koca: 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz
Bakan Koca: 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz
“Ucuz gıda, gıda güvenliği ihlal ediyor”
“Ucuz gıda, gıda güvenliği ihlal ediyor”
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor
Prof. Dr. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
Prof. Dr. Taşova: Covid-19 ilaçları hastalık süresini azaltacak
PENİSİLİNİN İCADI VE DÜNYA NÜFUSUNDA HIZLI ARTIŞ
PENİSİLİNİN İCADI VE DÜNYA NÜFUSUNDA HIZLI ARTIŞ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma