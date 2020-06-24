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BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL!

Dr. Buket Kılınç ve Anıl Budak sıra dışı bir radyo programıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:09
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BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Periodontoloji Uzmanı Dr. Dt. Buket KILINÇ ile medya dünyasında yazılı ve görsel basında uzun yıllardır yöneticilik koltuğunda oturan Anıl BUDAK sıfır kilometre bir işle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Pandemi dönemini proje üreterek değerlendiren ikili ‘Bildiğin Gibi Değil’ adını verdikleri programlarıyla her Çarşamba Saat 22.00’da FIX Radyo da dinleyicileriyle buluşacak. Programın içeriğini büyük bir titizlikle hazırlayan KILINÇ ve BUDAK, sanatçı dostlarını da ağırlayacakları programlarında, konulara bambaşka bakış açıları getirerek, kendilerine kulak verenleri farklı pencerelerde buluşturacak.

Bildiğin Gibi Değil her Çarşamba saat 22.00’da FIX Radyo’da. FIX Radyo’yu www.fixradyo.com adresi üzerinden dinleyebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.06.2020 11:22
Anahtar Kelimeler:
Buket KılınçAnıl BudakRadyoFıx RadyoPreiodontolojiDoktor
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