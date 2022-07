BEYİN TÜMÖRÜ NASIL TEŞHİS EDİLİR

Beyin tümörü nedir?

Hücrelerin anormal derecede çoğalması sonucu kitle haline gelen şişliğe tümör denir.

Beyin tümörü belirtileri nelerdir?

Genel olarak baş ağrısı en belirgin şikayettir. Bu demek değil ki her baş ağrısı beyin tümörüdür. Sabah kalktığımızda bulantı ile birlikte oluşan gece uyandıran ağrılar önemli burada

Baş ağrısı

Kişilik değişiklikler oluşabilir

Yer zaman kavramı olmaz

Düşük ayak (ayak tutmaz)

Denge kaybı

Görme bozuklukları

Kusma

Elde, ayakta, gözde ve vücudun diğer organlarında hacim genişlemesi



Beyin tümörü hangi yaşlarda görülür?

0’dan başlayarak bütün yaş gruplarında görülebilir.

Nasıl teşhis edilir, tanı yöntemleri nelerdir?

Muayene, ilaçlı MR ve MR çeşitleri, tomografi ile birlikte bütün olarak değerlendirilir.

Beyin tümörü çeşitleri var mıdır?

Beynimizde sinir hücreleri, nöronlarımız ve buna destek olan hücreler var ayrıca 3 tane çevresini saran zar mevcut. Hücrelerin her birinden çıkan tümörlerin cinsleri ve tedavileri farklı olur.

Beyin tümörü nasıl tedavi edilir?

Temel tedavisi cerrahidir. Hepsi için geçerli olmasa da geneli için çözüm ameliyat olup sonrasında radyasyon onkolojisi, kemoterapi ile birlikte tedavisine devam edilir.

Cerrahi tedavi yönünden detaylı bahseder misiniz?

Beynin ulaşamayacağımız bir yeri yok diyebileceğimiz kadar iyi bir teknolojiye sahibiz Bununla birlikte ışın tedavisi ve diğer destek tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırıyoruz. Önemli olan geç kalmamak, belirtileri dikkate almak.

HASTALAR NE ZAMAN ULAŞMALI

Şimdi tabi beyin cerrahisi son 30, 40 yıldır özellikle hızlı bir gelişme göstermiş bir alandır. Daha önce genel cerrahinin içinde bir branş iken yetmişli yıllardan itibaren ve özellikle 80’li yıllardan sonra ayrı bir branş olarak yükselişini sürdürdü. Tabi bizim önümüzde çok güzel bir örneğimiz var Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL. Bütün dünyanın tanıdığı ve önünde saygı ile eğildiği geçen yüzyılın en büyük cerrahı seçilen bir önderimiz var. Onun ışığı ile bizler bugünlere geldik. Türk beyin cerrahisi bütün dünyada çok tanınmış cerrahlara sahiptir. Bu alanda dünyada çok iyi bir yerdeyiz: Yani tıp alanında genelde bütün branşlarda iyi yerdeyiz ama beyin cerrahisi olarak daha da iyi bir yerdeyiz. Bugün Avrasya Hastaneler Grubunda ve Türkiye’nin birçok yerinde benzer şekilde dünya da olan bütün teknolojilerin en iyileri kullanılıyor yüzden zaten bir cazibe merkezi durumundaki ülkemizin önemli bir sağlık kuruluşu olan Avrasya Hastaneler Grubu yerli ve yabancı bütün hastalara şifa sunmayı bir görev edinmiştir. Türkiye ve dünyanın her yerinden beyin cerrahisi konularında hastalarımızı gönül rahatlığı ile kabul ediyoruz. Bu konuda yaş sınırlamamız yoktur. Hastanemizde kendi branşımda yeni doğandan itibaren yaşamın her yaşında yer alan hastaların beyin omurilik ve sinir cerrahisiyle ilgili şikayetlerine derman olmaya çalışıyoruz.





MASA BAŞI İŞLERDE ÇALIŞANLARA ÖNERİLER

Elbette ki boyun ve bel ağrıları hepimizin, bütün meslek gruplarının bir derdi. En sık ameliyatlarını yaptığımız hastaların ilk geliş şikayetleri bunlar. Elbette her bel ağrısı ve boyun ağrısı illa boyun fıtığı ya da bel fıtığı demek değil burada ayırt edici bazı özellikler var. Tabi bu alanda yaş gruplarının önemi büyük. Bu konuda her yaş grubunda bel ağrılarının, boyun ağrılarının, farklı sebepleri var. İleri yaşta mesela kireçlenme dediğimiz süreçler boyun ve bel ağrısı yapabilirken genç yaşlarda işte fıtıklar veya doğumsal birtakım rahatsızlar bu şikayetlere sebep olabilir. O yüzden insanlarımız bel, boyun ağrılarını ihmal etmemelidir. Ama her boyun veya bel ağrısı mutlaka fıtıktır veya ameliyat gerektirir diye bir şey de yok. Biz bunların belki %10’unu ameliyat ediyoruz. Bu arada ayırt edici şey halkımızın dikkat etmesi gereken özellikle kollara, bacaklara vuran ağrılar, kuvvetsizlik, geçmeyen uyuşmalar, belden aşağıda güç kayıpları, tuvaletini tutamamalar olabilir veya yürüme bozuklukları olabilir çocuk yaş gruplarında başka sıkıntılar olabilir bunlar olduğu zaman bize başvurmaları daha iyi olur. Ama hastaların her türlü boyun, bel ağrısında gelmelerinde sakınca yok tabi. Ameliyat gerektirmeyen durumlarda özellikle fizik tedavinin çok faydası olabilir. Bunun dışında enjeksiyonlar yapıyoruz, ozon terapisi var onların faydaları olabilir.

DÖNEM DÖNEM DOKTORA GİDİLMELİ

Rahatsızlık hissedilmeden önce hekime başvurmak yararlı olur tabi ki insanların dönem dönem checkup yapmalarında fayda var. Mesela ailesinde beyinde baloncuk olan anevrizma dediğimiz veya beyin tümörü geçirmiş insanlar ya da omuriliğinde doğuştan sorunlar olan insanların dönem dönem kontrol ettirmelerinde fayda var.





ELİF HAYVALI