Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.930,69
ALTIN
1.051,31
DOLAR
18,64
STERLİN
22,38
EURO
19,33
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak
Kütahya Belediye Başkanlığı 8...
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beyin dostu gıdalar bilişsel fonksiyonları geliştiriyor

29 Kasım 2022 Salı 14:13
Beyin dostu gıdalar bilişsel fonksiyonları geliştiriyor

İSTANBUL - Tüm organların işlevini düzenleyen beynin performansını artırmanın ve işlev yeteneğini güçlendirmenin sağlıklı ve uzun bir yaşamın ana amaçlarından biri olması gerektiğinin altını çizen Rawsome Kurucusu Semra İnce, “Her anne, çocuğunun beyin gelişimini düşünerek, örneğin ceviz, yeşil yapraklı sebzeler gibi bazı gıdaların tüketilmesini teşvik eder. Yapılan araştırmalar, annelerin haklı olduğunu gösteriyor. Çünkü tükettiğimiz besinlerin beynimizi sağlıklı tutmada büyük rol oynadığı, hafıza ve konsantrasyon gibi belirli zihinsel görevleri iyileştirebildiği araştırmalarla ortaya konuyor” dedi. 

Bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren besinler tüketmenin beyni beslediğini ve oksidatif stresten koruduğunu söyleyen İnce, bazı beyin dostu gıdaları şöyle sıraladı:
 

“Yapılan son araştırmalar beynimizin bağırsak sağlığımızı etkilediğini ve sindirimde büyük rolü olan bağırsakların da beyin sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Örneğin, ıspanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler K vitamini, lutein, folat ve beta-karoten gibi beyin açısından sağlıklı besinler içerir. Bu gıdalar, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve beynimizi koruyarak bizi zinde tutabilir. Yağlı balıklar, hafızayı keskinleştirmede ve ruh halini iyileştirmede güçlü bir rol oynayan Omega 3 yağ asitleriyle doludur. Bitter çikolata ve kakao tozu, flavonoidler, kafein ve antioksidanlar dahil olmak üzere beyni güçlendiren bileşiklerle doludur. Hurma, kinoa patlağı, çiğ kakao tozu, çiğ ceviz, kakao yağı, moringa ekstresi, ginkgo ekstresi, Himalaya tuzu ve vanilya içeren Moringa barı, içeriğindeki beyin dostu gıdalarla bilişsel gelişimi destekleyen Rawsome ürünlerinden biri.” 
 

“BAZI GIDALAR BELLEK PERFORMANSIMIZI GELİŞTİRİYOR” 
 

Beyin fonksiyonlarına iyi gelen gıdalarla dolu bir diyetin benimsenmesinin bilişsel yaşlanmayı nasıl yavaşlatabileceğine odaklanan çok sayıda araştırma olduğunun altını çizen Rawsome Kurucusu Semra İnce, bazı araştırma sonuçlarından örnekler paylaştı: “Zerdeçal ve etken maddesi kurkumin, beyne yardımcı olan güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan faydalara sahip. Yapılan araştırmalarda zerdeçalın depresyon, kaygı bozukluğu ve Alzheimer hastalıklarının semptomlarını azalttığı, bilişsel fonksiyonları ve bellek performansını geliştirdiği gösterildi. Hurma, kinoa patlağı, vişne kurusu, limon, Vitamin C, zerdeçal ekstresi ve Vitamin B12 içeren Curcumin barımız beyin dostu zengin içeriğiyle en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında yerini aldı.” 
 

“SAĞLIKLI BESLENMENİN LEZZETLİ DE OLABİLECEĞİNİ KANITLIYORUZ” 

Bitki odaklı beslenmenin alternatif olmaktan çıkarak ana öğünlerdeki yerini sağlamlaştırıdığını ifade eden Semra İnce, sözlerini şöyle sonlandırdı: "E vitamininin bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisini inceleyen 15 klinik araştırmanın analiz edildiği 2022 tarihli makale, yeterli miktarda E vitamini alımının, özellikle yaşlılarda bilişsel gerilemeyi önlediğini, bunama ve Alzheimer hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Sağlıklı beyin fonksiyonunu korumaya yardımcı antioksidanlar açısından zengin olan kuruyemişler, harika bir E vitamini kaynağı. Aynı zamanda Omega 3 yağ asitleri ve özellikle alfalinolenik asit bakımından zengin kuruyemişler, hafızayı geliştirmeye de yardımcı. Rawsome kuruyemişli meyve barlarını üretirken sağlıklı yağlar bakımından zengin, yüzde 100 doğal içerikli atıştırmalıklar ile besin değeri yüksek gıdalarla da açlık krizlerinin giderilebileceğini göstermeyi amaçladık. Yeni ürünlerimizle beyin-bağırsak aksını desteklemeye ve sağlıklı beslenmenin lezzetli de olabileceğini göstermeye devam edeceğiz.” 
 

“HER 3 SANİYEDE 1 KİŞİ DEMANS HASTASI OLUYOR” 

Türkiye Alzheimer Derneği’nin paylaştığı verilere göre, Türkiye’de 600 bin aile, Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyor. Her 3 saniyede 1 kişiye demans teşhisi konurken, demans tanısı alanların üçte ikisi Alzheimer’a yakalanıyor. Hafif bilişsel değişiklikler, yaşlanmanın doğal bir getirisi olarak kabul edilse de özellikle erken yaşlarda görülen bilişsel gerileme ya da hafıza sorunları beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Yapılan araştırmalar, beyin dostu gıdalarla depresyon ve demans riskinin azaltılabileceğine dikkat çekiyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beyin Dostu GıdalarBilişsel Fonksiyonlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Vücut ağrıları kemik erimesinin belirtisi olabilir”
“Vücut ağrıları kemik erimesinin belirtisi olabilir”
Diş ölçüsü alma işlemlerinde 3D tarayıcı dönemi
Diş ölçüsü alma işlemlerinde 3D tarayıcı dönemi
Sırt nasırı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Sırt nasırı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmeli
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmeli
SMA'lı bebeklerin ailelerine müjde
SMA'lı bebeklerin ailelerine müjde
Bakan Koca: Ülkelere göre vatandaşımızın daha uzun yaşadığı döneme girdik
Bakan Koca: Ülkelere göre vatandaşımızın daha uzun yaşadığı döneme girdik
Soğuk hava kalorileri daha hızlı yakıyor
Soğuk hava kalorileri daha hızlı yakıyor
AVRASYA’DA İKİ AYRI PROGRAM: ÇOCUK HAKLARI VE DİYABET
AVRASYA’DA İKİ AYRI PROGRAM: ÇOCUK HAKLARI VE DİYABET
Doç. Dr. Kılıç: Kontakt lens, göz kapağını düşürebilir
Doç. Dr. Kılıç: Kontakt lens, göz kapağını düşürebilir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول