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Beyaz Tv’de Her sabah Diş Hekimi Sonay Gökhan’la  ‘‘Biz Bize’’ Sağlık Sohbeti

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:10
Beyaz Tv’de Her sabah Diş Hekimi Sonay Gökhan’la  ‘‘Biz Bize’’ Sağlık Sohbeti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sanat camiasının ve sosyete dünyasından bir çok ünlü ismin gülüş tasarımcısı olarak ün yapan Diş Hekimi Sonay Öztan Gökhan artık her sabah evlerimize konuk olacak.  Son yıllarda almış olduğu ödüllerle de sık sık basında haberleri çıkan güzel diş hekimi en son CNN Türk televizyonunda her hafta sonu program yapıyordu. Bir çok tv programına sık sık davet edilip özellikle diş salığı ve gülüş tasarımı hakkında söyleşiler yapan Sonay Öztan Gökhan her sabah ekranlarda olacağını açıklaması sosyal medyadaki takipçilerini ve çevresindeki dostlarını çok sevindirdi. Kendisini ziyaret ettiğimiz güzel hekim: Evet ben daha önce her hafta sonu program yapıp takipçilerimle buluşuyordum ama şimdi her sabah onlarla bir arada olmak doğrusu beni de çok heyecanlandırdı ve gelen bu teklifi hemen kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim, bana gelen mesajlardan anlıyorum ki izleyici konu sağlık olunca güvenilir bir isimden, güvenilir bir markadan bilgi almak istiyor ve ben de her sabah yapacağım bu programlarla onların bana olan güvenlerini asla boşa çıkartmayacağım. Dedi… Hafta içi her sabah saat 07.45 te Beyaz Tv ekranlarında bir saat boyunca evlerimize konuk olacak olan ‘‘Biz Bize’’ Sağlık programı, her gün farklı bir sağlık konusunu ele alarak izleyicinin merak etiklerine cevap vermeye çalışacak…

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Beyaz Tvde Her Sabah Diş Hekimi Sonay Gökhanla  Biz Bize Sağlık Sohbeti
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