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BESLENME PROGRAMI UYGULARKEN BU 10 ŞEYE DİKKAT 

Zaman zaman bir diyetisyen eşliğinde zaman zaman ise kendi başınıza ideal kilonuza gelmek ve sağlıklı olmak için beslenmenize dikkat ediyorsunuzdur. Bunu yaparken bazen başarılı olduğunuz bazen de pes ettiğiniz olmuştur. Peki sürdürülebilir bir program uygulamak için ne yapmanız ya da ne yapmamanız lazım ? Gelin 10 madde halinde inceleyelim ... 

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:05
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BESLENME PROGRAMI UYGULARKEN BU 10 ŞEYE DİKKAT 

Dyt. BÜŞRA AKTURAN

1-Sürekli tartılmayın : Kilo vermeye  karar verip, uygulamaya başladığımızda her gün, her yemekten sonra, aç karnına, tok karnına tartılmayı takıntı haline getiririz. Fakat bu oldukça yanlıştır. Birincisi ağırlık gün içerisinde oldukça değişkendir, yemek ve su içme miktarınıza, ödeminize, idrar durumunuza, gaz sorununuza göre değişir. Tartıda göreceğiniz bu değişiklikler size moral bozukluğundan başka bir şey vermez. İkincisi her gün düzenli olarak kilo vermeyebilirsiniz. Tartıda birkaç gün ağırlığınızda fark görmeyince kilo veremedim diye pes edebilirsiniz. Veya tam tersi tartıda ağırlık kaybını gördüğünüzde kilo verdim diye rehavete kapılıp esneklik yapabilirsiniz ve tekrar o kiloyu geri alabilirsiniz. Tüm bu sebeplerden dolayı benim tavsiyem haftada bir kere aynı gün sabah aç karnına ve tuvalete çıktıktan sonra tartılmanız.   

2-Diyet kelimesini kullanmayın, sağlıklı besleniyorum deyin  :  Diyet, beynimizde her şeyin yasak olduğu, sürekli denediğim, bir türlü başaramadığım, sosyal hayatımdan beni alıkoyacak gibi ibarelerle kodlanmış bir kelime haline geldi. Ve bir çoğumuz diyetteyim demekten sıkıldık. Bunun yerine sağlıklı yaşıyorum, sağlıklı besleniyorum deyin çünkü sağlıklı beslenmek bir yaşam tarzıdır ve bir tercihidir.

3-Olumsuz cümleler kullanmayın : Yapamıyorum, başarısızım, herkes zayıflıyor ben zayıflayamadım, hiçbir zaman olmayacak, çok çirkinim, çok şişmanım... Kendinize bu gibi cümleleri söyleyerek hem mutsuz oluyor hem ruhunuzu küstürüyor hem de başarısız olmayı kendinize kodluyorsunuz, ne beslenme programına devam edebiliyor ne de bırakabiliyorsunuz. Öncelikle kendinize inanın, güvenin ve sevin. Hiçbir şey sizden daha kıymetli olamaz. Doğru yöntemle ve doğru bir beslenme tarzıyla veremeyeceğin bir kilo yok. Harekete geç ve sabırlı ol.  

4-Her yediğiniz yemeğin kalorisini hesaplamaya çalışmayın : Kalori hesaplamayı takıntı haline getirip, zamanınızı bununla harcamayın. Doğru besinleri tercih edin yeter.

5- Tek tip beslenmeyin : Tüm gün sadece meyve yemek, sadece su içmek, sebze çorbasıyla beslenmek üstelik bunu günlerce yapmak yeterli ve sağlıklı bir beslenme tarzı değil. Böyle bir beslenme faydasının aksine daha kötü sonuçlar verebilir. Beslenmede çeşitlilik ve yeterlilik ana hedefimiz olmalı. 

6- Kendinize ödül verin : Kısa vadede ulaşılabilecek hedefler koyun ve başardığınızda kendinizi ödüllendirin. Bu ödüllendirme yemeklerden daha çok sevdiğiniz, uzun süredir istediğiniz bir şeyi almak, sevdiğiniz bir yere gitmek, sinema veya tiyatro izlemek, şarkıyı açıp dilediğiniz kadar dans etmek olabilir. Kısacası neyden hoşlanıyorsanız onu yapın.

7-Sırf zayıflamak adına uzun süreler aç kalmayın : Bazen diyetisyen gözetiminde, gerekli durumlarda aralıklı açlık dediğimiz yöntem kullanılabiliyor fakat gözetim altında olmadan, biliçsizce yapılan, aç kalmaya yönelik beslenme programları size faydadan çok zarar verebilir. Özellikle hastalık durumlarında tek başınıza böyle bir risk almayın. 

8-Su içmeyi unutmayın : Elbette suyun faydalarını yazmakla bitmez ama sağlıklı kilo vermenin su içmeden zor olacağını bilmenizi isterim. Su içmeyi hayatınızın bir parçası haline getirin. Eğer hiç içmiyorsanız, içini nane, zencefil, elma, gül gibi şeylerle lezzetlendirebilirsiniz. 

9-Mutlaka hareket edin : Sadece beslenmek ne yazık ki yeterli olmuyor. Egzersiz yaparak beslenmenizi desteklemeniz lazım. Bu sayede daha kısa sürede daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

10-Stres durumunuzu kontrol altına almayı öğrenin : Stres ve zihinsel sağlık bozukluğu hayatımızı farkedemediğimiz kadar etkiler. Stressiz bir hayat çoğu zaman imkansız gibi görülebilir fakat bunu kontrol altına almayı öğrenebiliriz. Kimi zaman bir nefes egzersizi kimi zaman bir müzik kimi zaman yürümek size iyi gelebilir. Bunu deneyimleyerek hayatınıza geçirebilirsiniz. 

Önce Vatan Gazetesi

BESLENME PROGRAMI UYGULARKEN BU 10 ŞEYE DİKKAT 
BESLENME PROGRAMI UYGULARKEN BU 10 ŞEYE DİKKAT 
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Büşra AkturanDiyetisyenönce VatanSağlıkDiyetBeslenme ProgramıDikkat
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