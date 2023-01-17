Belkıs Çevik’in yeni kitabı çıktı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Aile danışmanı ve yazar Belkıs Çevik’in yeni kitabı olan "VajinismusTedavsi" bilinen birçok yanlışın doğrusunu sizlere muhteşem bir anlatıyla sunuyor.İnternet üzerinden satışa sunulan kitap Google de en çok arananlar arasında yerini aldı.

Aile danışmanı ve yazar Belkıs Çevik, bu eserinde okurlarına, genç kızların utanarak yastık altına sakladıklarını sorunlarına birebir çözümler getiriyor. Sağlık söz konusu olduğumu kimsenin hiçbir konuda çekinmemesi gerektiğini söyleyen Çevik, “ bu tür şeyler hayatımızın olağan akışında zaten. Doğrusunu bilip doğru tedavi ile sağlıklı bir birey olmak varken. Neden insanlar toplumsal normlardan kaynaklı yıllarca acı çekip sağlıksızca yaşasın öyle değil mi? Ben bu kitabımda genç kızlarımızın yaşadığı sağlık problemlerine rehber olsun istedim. Aradıkları her sorunun cevabını kolayca bulabilirler” dedi.