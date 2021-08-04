Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.93
ALTIN
496.07
DOLAR
8.4266
STERLİN
11.7575
EURO
10.0358
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
Kışlık yakacak satın alınacak
Kışlık yakacak satın alınacak
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim...
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bel ve boyun ağrısı şikayetleri artı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:15
15 Okunma
Bel ve boyun ağrısı şikayetleri artı

İSTANBUL - Pandemide evde geçirilen sürenin artmasının fiziksel hareketliliği sınırlandırdığını ve bu durumun da ortopedik sorunlara yol açtığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, bel ve boyun ağrılarında yaşanan şikayetlerin arttığına dikkat çekti.


 

Bel ve boyun ağrılarının nedenlerinin doğru saptanması gerektiğini ifade eden Emsey Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


 

“DOĞRU TANI TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRIR”


 

Bel ağrısının nedeninin tam olarak ortaya konması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karamehmetoğlu, “Tanı tam olarak konduktan sonra tedavinin başarı şansı çok yükselir. Hastanın durumuna göre tedavide birçok yöntem kullanılabilir ve en uygun olanı seçmek gerekmektedir. İlaç, istirahat, fizik tedavi, tamamlayıcı tedavi yöntemleri, korse, kaplıca ve özellikle bel okulu uygulamaları çok sık olarak kullanılır. Ameliyat son çaredir” dedi.


 

Son zamanlarda ortaya çıkan üç farklı yöntemin tedavi için uygulandığını belirten Prof. Dr. Karamehmetoğlu, bu noktada ‘Artcure Deri’ uygulamasının bel fıtığı tedavisinde fıtığın olduğu bölgeye uygulanan, can yakmayan hastayı incitmeyen bir yöntem olduğunu ifade ederek, “Yama şeklinde, fıtığın olduğu bölgeye bantlarla yapıştırıldığını ve mekanik etkisi ile fıtığı küçülterek sinir üzerindeki basıncı kaldırdığını söyledi. Bu uygulama yapıldıktan sonra hastanın 24 saat yatak istirahati yaptıktan sonra, bantları sökerek banyo yapabilir” diye konuştu.


 

Ozon terapi yöntemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Karamehmetoğlu, “Son zamanlarda bel ağrısı ve bel fıtığında da sıklıkla kullanılan güvenilir ve başarı oranı yüksek bir yöntemdir. Tedavinin ardından hasta aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edilebilmektedir” ifadelerini kullandı.


 

“CERRAHİ DIŞI YÖNTEMLER UYGULANABİLİR”


 

Prof. Dr. Karamehmetoğlu, Cerrahi dışı yöntemlerden olan radyofrekans ile devamlı olarak ağrıya sebep olan bölgedeki sinir iletim liflerin devre dışı bırakıldığını belirtti. İşlem yapılacak olan bölgedeki sinirlere ya da dokuya hasar vermeden uygulanan yöntemle alandaki sinirler üzerinde düzenleyici bir etki oluşturulması gerektiğini söyledi. Karamehmetoğlu, “Böylece uzun süreli ağrı tedavisi sağlanmış olur ve hasta ağrılarından kurtulur” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bel Ve Boyun Ağrısı şikayetleriFizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor
Bakan Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor
Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert'ten boyun düzleşmesi uyarısı
Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert'ten boyun düzleşmesi uyarısı
AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA 5 YAŞINDA
AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA 5 YAŞINDA
Her 100 hastadan 34'ünde 'kansızlık' tespit edildi
Her 100 hastadan 34'ünde 'kansızlık' tespit edildi
Uzmanı uyardı: Aşırı ağrı kesici kullanımı baş ağrısı yapabilir
Uzmanı uyardı: Aşırı ağrı kesici kullanımı baş ağrısı yapabilir
BUÜ’LÜ AKADEMİSYENDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI İÇİN YENİ AŞI
BUÜ’LÜ AKADEMİSYENDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI İÇİN YENİ AŞI
Aysel Gümüş’den Tüp Bebek Tüyoları 
Aysel Gümüş’den Tüp Bebek Tüyoları 
Anne sütünü artırmanın yolu emzirmeden geçiyor
Anne sütünü artırmanın yolu emzirmeden geçiyor
'Üçüncü doz aşıda BionTech ya da Sinovac tercihi fark etmez'
'Üçüncü doz aşıda BionTech ya da Sinovac tercihi fark etmez'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma