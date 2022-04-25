Bebeksi Bakım Nedir? Uzman Estetisyen Özlem Aksünger Açıkladı!

Haber: Aslan Sayım - İSTANBUL

Son dönemde kadın ve erkeklerin yaptırdığı bu özel bakımı estetisyen Özlem Aksünger’e sorduk. Crystal güzellik sahibi Estetisyen Özlem Aksünger’in mucizevi bakım kürü büyük talep görüyor.

Bebeksi bakım nedir?

Büyük emek ve yılların tecrübesiyle Özlem Aksünger’in Crystal kürler ile geliştirdiği tüm cilt sorunlarına yönelik yapılan tek doğal protokoldür. Bebeksi bakım Crystal Güzellik Merkezlerinde patentlidir. Uygulamaya başlanmadan önce Özlem hanım tarafından analiz gerçekleşiyor. Cilt Sorunlarına göre protokol ve kürler belirlenmektedir. Sonuçlarımızı genellikle tek seansta elde ediyoruz ama tabi cilt yapısına göre değişebilir bu durum. Memnuniyeti zirvede olan bakımımızı herkese tavsiye ediyoruz.

Kalıcı etki yaratır mı?

Doğal kürlerle cildin yenilenmesi sağlandığı için kalıcı etki yaratmaktadır.

Yaş aralığı önemli midir?

Bebeksi bakım tüm yaş gruplarında yapılmaktadır. Gençlerde genellikle akne sorunu mevcut bu sebeple 14-16 yaştan itibaren yapılabilmektedir.