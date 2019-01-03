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Bebek Rehberine Bakın

Anne olan bir çocuk hekiminin tecrübesiyle dört dörtlük bir kılavuz.

Bebek Rehberine Bakın

Anne olan bir çocuk hekiminin tecrübesiyle dört dörtlük bir kılavuz.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:50
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Bebek Rehberine Bakın

İSTANBUL- "Biz hekimler, ailelerin bebekleriyle birlikte panik halinde gelip büyük bir korkuyla sordukları sorulara her zaman muhatap oluruz. Oysa cevaplar genellikle çok basittir. Neyin normal, neyin normal dışı olduğunu bildiğinizde bebeğinizin büyüme serüveninin keyfini çıkarırsınız, o da, siz de huzurlu olursunuz. İşte bu kitabı, bebeğinizi korkulara kapılmadan huzurla büyütebilmenizde bir kılavuz olması için kaleme aldım. Doğumunuzdan 12. aya, bebeğinizi beraber büyüteceğiz."

Modalar, hurafeler, evhamlar, gecenin bir vakti acile koşturacağınız ama hiç de gerekli olmayan yüzlerce durum… Yaygın olarak bilinen ve yapılan ama bebeğiniz için zararlı olabilecek uygulamalar… Kakasının renginden cildinin kızarıklığına, solunumuna, terlemesine, emme pozisyonuna, ilk kahvaltısına… Hayat kurtarıcı, huzur verici ipuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, ihtiyacınız olduğunda her an yanı başınızda.

Haber: Elif Günay 

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Anahtar Kelimeler:
Görkem AstarcıoğluElif GünayBebek
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