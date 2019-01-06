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Bebeğinizi Kış Soğuklarından Nasıl Korursunuz?

Bebeklerin soğuklara karşı savunmasız olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle kış aylarında bebeklerin nasıl giydirilmesi, ebeveynlerin en merak ettikleri ve en çok hata yaptıkları konuların başında geliyor. Çoğu ebeveyn kıyafet tercihi kalın giysilerden yana yapıyor. Ancak daha doğru olan yöntem, kalın giysilerden ziyade kat kat giydirmekten geçiyor. 

Bebeğinizi Kış Soğuklarından Nasıl Korursunuz?

Bebeklerin soğuklara karşı savunmasız olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle kış aylarında bebeklerin nasıl giydirilmesi, ebeveynlerin en merak ettikleri ve en çok hata yaptıkları konuların başında geliyor. Çoğu ebeveyn kıyafet tercihi kalın giysilerden yana yapıyor. Ancak daha doğru olan yöntem, kalın giysilerden ziyade kat kat giydirmekten geçiyor. 

06 Ocak 2019 Pazar 17:25
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Bebeğinizi Kış Soğuklarından Nasıl Korursunuz?

SUMRU AYDIN

Kış mevsiminin yüzünü iyice gösterdiği bu günlerde Avrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı Sağlık Notlarının değerli okuyucuları için bebeğinizi kış soğuğundan korumanın yollarını anlatıyor. Herkese sağlıklı ve sevgi dolu bir hafta diliyorum. Kışın tadını çıkarın! 

        Yenidoğan Bebekler Kışın Nasıl Giydirilmeli? 

Genellikle ince bir cibinlik ve üzerine kalın bir kazak giydirilir. Oysa kazak ne kadar kalın olursa olsun soğuğa karşı tam koruma sağlamaz. Bunun yerine üst üste pamuklu ve vücudu saran kıyafetlerin tercih edilmesi özellikle yenidoğan bebekler için çok daha etkili bir koruma yöntemidir.

Söz konusu dışarı çıkmak olduğunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Öncelikle dışarı çıkarken bebeklere ısıyı koruyan tulumlar giydirilmelidir. Bebekler ısı kaybetmeye baş kısmından başlar. Bu sebeple kulakları örtececek şekilde şapkalar takılmalı, kalın eldiven ve çoraplar tercih edilmelidir.

      Yenidoğan Bebeklerin Kışın İdeal Oda Sıcaklığı Ne Olmalı? 

Yenidoğan bebeklerin kış için ideal oda sıcaklığı 22- 24 derecedir. Prematüre bebeğin cilt altı yağ dokusu henüz yeterli olmadığından bu bebeklerin vücut ısısını koruma yeteneği gelişmemiştir. Bu nedenle prematüre bebeklerde oda ısısı, zamanında doğan bebeklere göre 1-2 derece daha yüksek olmalıdır. Eğer bebek prematüre doğduysa oda sıcaklığı 24 - 25 dereceye çıkarılabilir.

      Kışın Banyo Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeli? 

Yetişkinlere oranla hayli hassas olan bebeklerin cildini korumak ve hasta olmalarının önüne geçmek için banyo yaptırırken bazı hususlara dikkat edilmelidir. 

Öncelikle bebeğinizi yıkamak için bir bebek küvetine ihtiyacınız var. Bebek küvetine doldurduğunuz suyun sıcaklığını 36,5 – 37 derece olarak ayarlamalısınız. Odanın uygun sıcaklıkta olduğuna da emin olmanız gerekiyor. Banyo yaptırırken ihtiyacınız olan tüm eşyaları önceden hazırlayın. Bir şey unuttuğunuzda bebeğinizi kesinlikle yalnız bırakmayın. İhtiyacınız olan malzemeler; pamuklu bir havlu, yıkama süngeri, bebek şampuanı, temiz bez ve giysiler. Tüm bu malzemelerin banyo öncesinde hazır olduğundan emin olun. Kordon bakımı konusunda dikkatli olmakta fayda vardır. Bebeğinizin kordonunun bakımını doktorunuz tarafından verilen direktifler doğrultusunda yapmalısınız. Bunun dışında banyo sonrası bebeğiniz için saç kurutma makinesi kullanmayın. Ayrıca bebeğiniz banyo sırasında aniden ağlarsa suyun sıcaklığı veya soğukluğu onu rahatsız etmiş olabilir. Bu konuda da dikkatli olmaya özen gösterin.

Yenidoğanlara Kışın Ciltlerinin Kurumaması İçin Nasıl Bir Bakım Uygulanmalı? 

Özellikle kış aylarında soğukların da etkisiyle bebeklerde cilt kuruluğu sık rastlanan bir durumdur. Genetik faktörlerin etkili olduğu cilt kuruluğu, bağışıklık sistemlerinin henüz tam olarak gelişmemesi yüzünden de ortaya çıkabilmektedir. Eğer bebeğinizde cilt kuruluğu gözlemliyorsanız bir doktora göstermenizde yarar vardır. Bu doğrultuda birçok banyo sonrası krem ve losyon kullanılmaktadır. Bunun dışında küçük ipuçlarıyla cilt kuruluğunu azaltabilirsiniz. Örneğin banyo süresini en fazla on dakika olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çünkü ne kadar uzun süre tutarsanız bebeğinizin cildi o kadar çok nem kaybedecek ve buna bağlı olarak da kuruyacaktır. Ayrıca gün aşırı banyo yaptırmaktansa haftada 3-4 kez yaptırmak daha doğru olacaktır. Banyo suyunun çok sıcak olması nem kaybına sebep olacağından ideal sıcaklıkta banyo yaptırmaya özen göstermelisiniz. Özellikle duştan sonra bebekler için olan nemlendirici kremlerden faydalanabilirsiniz.

Kışın Yenidoğanı Hastalıklardan Korumak İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Kış mevsimi bir nevi hastalık mevsimidir. Özellikle hastalıklara karşı çok daha savunmasız olan yenidoğan bebekleri kış hastalıklarından korunmak için ekstra özen göstermek gerekir. Bunun için ilk yapmanız gereken bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin ilk yolu ise aşılarını düzenli olarak yaptırmaktır. Bunun dışında bebeğinizi anne sütü ile besleyin. Günlük yeteri kadar uyumasına ve bol fiziksel aktivitesi olmasına özen gösterin. Bunun dışında hem kendi ellerinizi hem de bebeğinizin ellerini bol bol yıkayın. Kıyafetleri konusunda yukarıda bahsi geçen önerileri dikkate alın.

      Burun Tıkanıklıkları İçin Ne Önerirsiniz?

İlk olarak yapmanız gereken bebeğinizin burnunu açık tutmaya çalışmaktır. Bunun için serum fizyolojik kullanabilir, tuzlu su/deniz suyu damlalarını günde 3-5 kez uygulayarak burnun nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede bebeğinizin burnu birikmiş salgılardan ve mukustan arındırabilir ve bebeğinizin nefes almasını kolaylaştırabilirsiniz. Bunun dışında, yaşadığınız ortamın ideal nem oranı %40 ile %60 arası olmalıdır. Ancak nem oranını yükseltmek için sürekli buhar makineleri kullanmak doğru değildir. Ayrıca burun tıkanıklığına sebep olan mukus ve kalıntılardan kurtulmak için burun aspiratörleri kullanabilirsiniz. 

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Kış MevsimiSumru AydınBebekSoğukKışAvrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin SarıSağlık Notları
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