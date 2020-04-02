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Bebeğinizi emzirirken bu kurallara uyun

Anne sütünün bebeği pek çok hastalığa karşı koruduğuna ve koronavirüs salgın döneminde de emzirmenin önemine vurgu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muzaffer Uçarer, “Bugüne kadar Covid-19 virüsünün anne sütüne geçtiği görülmemiştir. Ancak Covid19 damlacık ve temas yoluyla bulaştığı için hijyen kurallarına uyulmasına büyük bir özen gösterilmesi gerekmektedir” dedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:46
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Bebeğinizi emzirirken bu kurallara uyun

İSTANBUL - İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muzaffer Uçarer, bebeğini emziren annelere tavsiyelerde bulundu. Anne sütünün bebeği koruduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Dr. Uçarer, “Anne sütünün faydaları, yetişkinlik döneminde de devam eder. Anne sütü, bebeğin solunum yolları hastalıklarına ve diğer enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltıyor. Antibiyotiğe ihtiyaç duyulan enfeksiyonlar bebekte daha az sıklıkta görülüyor ve alerjik reaksiyonlara daha az rastlanıyor” diye konuştu.

“KANSIZLIK DAHA AZ GÖRÜLÜR”

Anne sütünü tamamen ve kolaylıkla sindirilebileceğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Muzaffer Uçarer, “Anne sütü alan bebeklerde ayrıca konuşma problemi, şeker hastalığı, lenf kanseri, kansızlık, diş çürükleri, karın ağrısı ve kabızlık da daha az görülür” dedi.

“YÜZ MASKESİ KULLANIN”

Annelerin bebeklerini emzirirken uymaları gereken hijyen konusu hakkında da bilgilendirmeler yapan Uçarer, “Emzirme öncesi mutlaka eller yıkanmalı, biberonlar, süt pompaları iyice yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli, sterilizasyona önem gösterilmeli, emzirme esnasında anneler yüz maskesi takmalı.” şeklinde konuştu.

DHA

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