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BAYRAMPAŞA GÖZ HASTANESİ'NİN YENİ BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayrampaşa Göz Hastanesi'nin yeni binasının açılış töreni Bayrampaşa Kaymakamı Sn. Soner ŞENEL, Bayrampaşa Belediye Başkanı Sn. Atila AYDINER'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

BAYRAMPAŞA GÖZ HASTANESİ'NİN YENİ BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayrampaşa Göz Hastanesi'nin yeni binasının açılış töreni Bayrampaşa Kaymakamı Sn. Soner ŞENEL, Bayrampaşa Belediye Başkanı Sn. Atila AYDINER'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

25 Kasım 2019 Pazartesi 18:08
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BAYRAMPAŞA GÖZ HASTANESİ'NİN YENİ BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSTANBUL

Göz Nurunu Koruma Vakfı 1984 yılında sonradan olma körlükle savaşmak, özellikle çocukların göz sağlığını korumak, bu uğurda insanları bilinçlendirmek, göz hastalıklarının, görme bozukluklarının ve şaşılığın teşhis ve tedavilerinin yapılması için insanların hayatı görerek yaşamalarını sağlamak amacıyla hayırseverler tarafından kuruldu. Aynı yıl Türkiye’nin İlk Göz Hastanesi olan Bayrampaşa Göz Hastanesi halkın hizmetine açıldı. Göz sağlığı ile ilgili tüm tedavi ve ameliyatların gerçekleştirildiği Bayrampaşa Göz Hastanesi'nde Katarakt, Refraktif Cerrahi, Retina, Glokom, Oküloplasti ve göz kapağı cerrahisi, şaşılık, çocuk göz sağlığı, Kornea birimlerinde hizmet verilmektedir. 

En ileri teknolojik cihazlarla hizmet verilen Bayrampaşa Göz Hastanesi'nde hasta hakları ve memnuniyeti temel alınmaktadır. 

Göz Nurunu Koruma Vakfı bünyesinde 1997 yılında kurulan İstanbul İdealtepe Göz Merkezi,  2001 yılında kurulan Bursa Yıldırım Göz Merkezi'nde de göz sağlığı konusunda, branşlarında uzman göz doktorları tarafından, uluslararası standartlarda hizmet verilmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

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