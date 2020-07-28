Bayramı sağlıklı ve güvenli geçirmek için öneriler

Uzmanlar pandemide henüz birinci dalganın içinde bulunulan dönemde kutlanacak olan Kurban Bayramı’nı huzurlu ve güven içinde geçirebilmek için ziyaretlerden, bayram harçlığına kadar birçok geleneğin değişime uğraması gerektiğinin altını çiziyor.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu yaklaşan bayram için önemli uyarılarda bulundu.

Hem sevdikleriniz hem de kendi sağlığınız için alınacak önlemlerin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, “Bayramın altını önemle çizdiğimiz “kalabalık ortamlara girmeme” uyarımızla çelişen bir duruma yol açmamalıdır. Alınacak önlemler sayesinde riski sıfır olmasa da en aza indirmeye çalışmamız gerekiyor. Kurban kesimi, kurban eti dağıtımı ve birlikte kurban eti yemek gibi geleneklerimiz doğrultusunda kalabalık aileler bir araya gelmeyi özlese de, şimdilik birlikteliklerimizle mesafeyi korumak gerekiyor” dedi.

“GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYLA BAYRAMLAŞMAK SAĞLIKLI OLACAKTIR”

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu şöyle devam etti;

“Geleneklerimize aykırı da olsa bu, ne yazık ki bu bayramda mümkün olduğu kadar evde kalmak, telefonla veya görüntülü aramayla bayramlaşmak sağlıklı olacaktır. Hastalığı hafif geçirebilecek olan gençlerin, kendileri için hayati tehlike olmasa bile, taşıyıcı olabilecekleri, hastalığı büyüklerine geçirme ve onların yaşamlarını riske atma ihtimalleri olduğunu unutmamaları gerekir.”

EL ÖPME, TOKALAŞMA YOK, MESAFE VAR

Genelde ailelerin, aile büyüklerinin evinde bir araya geldikleri için, bu dönemde yaşlıların risk altına girebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, bu nedenle bayramda özellikle kalp, diyabet, KOAH gibi kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üstü kişilerin evlerinde kalabalık ortam oluşturmamak gerektiğinin altını çizdi. Mutlaka ziyarete gidilmesi gereken durumlarda da, ziyaretin 5-6 kişiyle sınırlı tutulması gerektiğini söyledi. El öpme, tokalaşma, sarılma gibi bayram geleneklerini ne yazık ki bu bayramda önermediklerini belirten Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, “Yüzyüzeyken bir metreden daha yakın mesafede durulmamamı. Bununla birlikte en yakınımız olsa bile mutlaka maske takmaya özen gösterilmelidir. Yaz aylarında olduğumuz için ev ziyaretlerinde varsa evin bahçesinde, balkonda veya terasta, açık havada olmaya özen göstermek de yarar sağlayacak ve en azından bildiğimiz riskleri azaltacaktır.” diye konuştu.

KOLONYANIN KAPAĞINI AÇIK BIRAKMAYIN

Bu bayram değeri katlanarak artan en önemli geleneğin ise kolonya tutmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Amacımız tüm önlemlerle riski mümkün olduğu kadar en aza indirmeye çalışmak. Kolonya tutma geleneğimiz pandemi koşullarında daha da önem kazanacak. Kolonya, koronavirüs başta olmak üzere, birçok mikroorganizmaya karşı etkili bir dezenfektan olduğu için, eve dışarıdan gelecek herkese ilk olarak kolonya ikram edilmeli. Ancak burada bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde 60-90 arası olan alkol oranı 50’nin altına düşebilir.”

KURBAN KESİMİNDE DAHA KATI HİJYEN KURALLARI

Kurban kesimi sırasında sadece bu dönem değil, her zaman çok dikkatli davranılması gerektiğine işaret eden Prof. Meral Sönmezoğlu, uyulması gereken kurallar konusunda şunları anlattı: “Kurban kesiminin hep hijyenik yapılması gerektiği söylenir, çünkü kurban etiyle de bulaşan bir takım hastalıklar vardır. Bu nedenle her zamankinden daha çok hijyene dikkate edilmeli. Kurban kesimine mümkün olduğu kadar az kişi gitmeli, dağıtım yapılırken de yine elden ele geçeceği için iki kişinin de karşılıklı ellerini dezenfekte etmesi gerekir. Kurban etiyle temas eden herkes mutlaka eldiven kullanmalı.”

MUTLAKA MASKE!

Bayram sırasında toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşların da 1 metreden daha kısa mesafede oturmamaları ve mutlak suretle maske takmaları gerektiğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Maskenin uygun kullanılması önem taşıyor. Maske ağız ve burnu tam olarak kapatacak, hatta yanlarını da tam olarak kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Islandıysa değiştirmek gerekir. Konuşurken ya da yemek yerken maske açıldığından karşıdaki kişi riske atılmış olur. Bu nedenle maske kullanımı çok önemlidir. Elden ele geçen her şey risklidir. En önemlisi paradır. Bu nedenle elden ele bayram harçlığı geleneğini bu bayramda sürdürmemek daha sağlıklı olacaktır.”