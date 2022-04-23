BAYRAMDA ALTIN BESLENME ÖNERİLERİ

Ramazan süresince değişen öğün saatlerinin yerini, bayramın ilk günü itibariyle tekrar eski beslenme düzeni almaya başlar.

Ramazan’da belirli bir yeme disiplinine alışmış olan bağırsak ve mide sistemi yorulur. Bu nedenle özellikle hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi sağlık sorunları olan kişiler için bayram coşkusu, yerini sıkıntılı günlere bırakabilir.

Peki ağız tadıyla, sağlıklı bir bayram geçirmek için nelere dikkat etmeliyiz? Hepsi ve daha fazlasını bu yazımda sizin için anlattım.

MUTLU BAYRAMLARIN SIRRI HAFİF BİR KAHVALTI



Günün belki de en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamamak, sindirim sistemimizin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Bayram süresince gün içerisinde daha fazla besin tüketeceğinizi göz önünde bulundurarak günü hafif bir kahvaltı ile karşılamanız mantıklı olacaktır.

Börek ve kızartmalardan oluşan bir kahvaltı sofrası yerine, yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, mevsim yeşillikleri ve tam tahıl ekmeğinden oluşan bir kahvaltı güne daha hafif başlamanızı sağlayacaktır.

SU SU SU

Ramazan ayı boyunca su tüketiminin azalmasından kaynaklanan sıvı kaybının giderilmesi için günde en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir.

Bayram ziyaretleri sırasında çok fazla miktarda çay ve kahve ikramı olabileceğinden günde en fazla 2-3 çay bardağı açık çay veya 1-2 fincan kadar kahve tüketilmeli ya da çay ve kahve yerine bitki çayları tercih edilmelidir.