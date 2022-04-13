Bayrama Özel Çocuk Hakları

Çocuk haklarını bilmeliyiz

“Nisan ayı çocuklar için farkındalık aylarımızdan” diyen Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, “Etkinliklerimize yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Dünya’da Çocuk Bayramı olan tek ülke Türkiye'dir. 23 Nisan Çocuk Bayramı sadece kendi ülkemizde değil gelişmiş ülkelerde de uluslararası elçiliklerde kutlanılmıştır. Çeşitli dünya ülkelerinden temsilciler gelmektedir. Atatürk sadece Çocuk Bayramı olarak değil Çocuk Hakları yönünden de ilk adımı atmıştır. Çocuklarımıza ve geleceğimizi çok önem vermiştir. Bu noktada görüşlerimizi paylaşmak vatandaşların bilinçlenmesi doğrultusunda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu programda bunlardan birisi. Tüm dünyada ilk olarak 1924 yılında büyük kurtarıcı Atatürk tarafından çocuk haklarının ana ilkeleri belirlenmiştir. Gelişmiş ülkeler bizden yaklaşık 20 yıl sonra 1945'te olaya el atmış. 1959- 1979 önemli uluslararası gelişim, 1989 Dünya Çocuk Zirvesi, 1999 uluslararası programı Türkiye'de kutlanması çok önemli 9’lu yıllar. Şimdiden söylüyorum ki 2029 yılına hazırlanıyoruz. Sevgili Ersin Hanım sen çocuk hekimisin Çocuk Hakları İlkelerinin 24. maddesini bizimle paylaşır mısın? “dedi.

“Çocukların doğuştan gelen birtakım haklarının din, dil, ırk, şahsiyet, ayrımı olmaksızın herkes eşit haklara sahiptir ve dünyaya getirilen çocuk bu eşit haklardan yaralanmakla yükümlüdür” diyen Uzm. Dr. Ersin Sarı, “Gelişmiş ülkeler tarafından birkaç madde ile ilkeler belirlenmiştir. Aslında çocuklar daha doğmadan bu hakları sahip oluyorlar daha anne karnındayken bir takım hakları var ; annenin beslenmesi ,bir takım tetkikler yapması - yaptırması ve Dünya'ya sağlıklı çocuk getirmesi Dünya ‘ya geldikten sonra çocuğun en doğal hakkı olan anne sütüyle beslenmesi , bu beslenmeyi de yine 2 yaşına kadar sizin de anlattığınız gibi devam ettirmesi gibi , bebekler bu haktan mahrum kalmamalıdırlar . Çocukların doğal bir çevrede yetiştirilmeleri çevre koşullarının sağlıklı olabilmesi ulaşabildikleri sağlık hizmetlerinin en uygun şekilde ve en ucuz bir şekilde alabilmeleri önemlidir. Çocukların gelişimleri hem sağlık ocaklarına hem de hastanelerde hekimler tarafından yakından takip ediliyor. Aşıları aynı şekilde takip ediliyor. Çünkü sağlıklı büyüsün bir birey olsun diye. Çocuklar aslında 1 ile 15 yaş arası diye düşünüyorlar ama bizce 1 ile 18 yaş ergenlik dönemi de dahil olarak bu dönemde atlamamaları gerekli hem fiziksel hem duygusal olarak ihtiyaçları neyse giderilmesi gerektiği bu haklarını sonuna kadar olması gerektiğini savunuyorum. Çocuklara hem sağlıklı bir ortam hem de güvenilir bir nesil bırakmak istiyoruz. Umarım öyle bir nesil gelir.” Şeklinde açıkladı.

Sosyal medyadan hemşire hanımın sorduğu soru hocam bahsettiklerimiz dışında çocuk haklarını da ilgilendiren başka konular var mı?

Eskiden tek bir doktor çocuğun her şeyi ile ilgilenirken şimdi gerek çocuk kardiyolojisi gerek çocuk enfeksiyon hastalıkları çocuk hastalıkları koruyucu sağlık ergenlere bakan bölüm veya aşı ile ilgili bölüm ya da yeni doğan tabii çocuk hakları dediğimizde birçok farklı bölüm dışında 3 bölüm öne çıkıyor; bunlardan biri sağlık, bir diğeri eğitim, bir diğeri de hukuk ile alakalıdır. Çocuk Hakları denilince sadece sağlıkçıların üstesinden gelebileceği bir konu değildir. Bu konuda tüm branşların bütüncül bir yaklaşımla bulunmaları gerekir. 20 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz çocuk hakları programımızda ki sivil toplum kuruluşları ve Doğu'da yaşayan çocuklara ele aldık. Dediğim gibi yine üç önemli bölüm ortaya çıkıyor. Bunların hepsi aile ve sosyal hizmetler bakanlığı şemsiyesi altında toplanmaktadır. Hedefimiz 2029 yılında daha geniş bir katılımla Türkiye çapında hatta tüm yaş grubunda çocukların katılımıyla daha gerçekçi adımlar atmak istiyoruz ve zaten bu haklar yerine gelirse çok daha güzel olacak. Hep birlikte katılım sağlamanız gerekiyor bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sağlık kuruluşları ve kurumlara tüm yerel yönetimler sivil toplum örgütleri ve hekimlerce ile vermemiz gerekiyor.

Çocuk haklarının yeni doğan yoğun bakımı ilgilendiren maddeleri nelerdir?

Yeni doğan dönemi insan yaşamının en hassas dönemidir. Bir bireyin hayatta kalabilme şansı ve ileride sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi kaliteli bir yaşam sürmesi çok önemlidir. Hatta kırklı bebekler yeni doğan bebekler erken doğmuşsa daha çok sorun arz eder ancak günümüzde tüm dünyadaki gelişmeler doğrultusunda özellikle 1991 yılında yeni doğanın yan dal olmasına takiben bu konuda uzmanlar yetiştirilmiş ve gelişen teknolojiyle birlikte anne karnındaki ortamı bebeklere sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda Avrasya Grup Hastaneleri de gerek hekimleri gerek sağlıkçıları gerek hemşireleri ve ekipmanlarıyla kadın doğumları açısından destekleyicidir. Büyük kurtarıcı Atatürk diyor ki; her çocuğun sağlıklı doğma hakkı vardır. Yani demek oluyor ki anne karnındaki dönemden başlıyor. Sağlıklı dönem başlangıcı da yeni doğan dönemidir. Yeni doğanların ilk dakikaları çok önemlidir. Altın dakikalar denir.

Beslenme sadece yeni doğanda değil çocuğun her alanında önemlidir. Ergenlik döneminde de gelişim açısından beslenme çok önemlidir. Doğru gıdayla yeterli beslenmeyle bu dönemleri daha rahat ve sorunsuz geçer. Her aşamadaki çocuklar için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tüm insanları çocuk dostu olmaya davet ediyorum.

HABER: ELİF HAYVALI