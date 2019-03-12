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Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlanması öngörülüyor.

Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlanması öngörülüyor.

12 Mart 2019 Salı 13:29
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Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı

İSTANBUL - Türkiye'nin sağlık alanında en büyük ‘Kamu-Özel İş Birliği’ projesi olarak bilinen ve CCN Yatırım Holding tarafından 1,1 milyar Euro’luk yatırımla hayata geçirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük hastane laboratuvarı kuruldu. Siemens Healthineers Türkiye tarafından kurulan laboratuvar, 7 bin 750 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Sağlık teknolojilerinde en gelişmiş olanaklara ve öncü uygulamalara sahip laboratuvarda, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurtdışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlanması öngörülüyor.

Öte yandan Siemens Türkiye’nin Bina Teknolojileri alanındaki çözümleri de sağlık kampüsünün bina yönetiminin ve altyapısının dijitalizasyonuna ve otomasyonuna ciddi katkılar sunduğu ifade edildi. Özellikle operasyonel mükemmeliyet için güvenlik, geçiş izinleri, iklimlendirme, takip–izleme, altyapı başta olmak üzere birçok sistemin ekipman temini ve devreye alma işlemleri gerçekleştirildi.

"GELECEĞİN SAĞLIK KAMPÜSÜNÜ İNŞA ETTİK"

Sağlık kampüsüne sundukları katkılarla ilgili konuşan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, "Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te Siemens Healthineers olarak Avrupa’nın en büyük laboratuvarını kurarken Siemens Bina Teknolojileri ile de en kapsamlı bina teknolojilerini kullanarak geleceğin sağlık kampüsünü inşa ettik. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yeni kurulmaya başlanan öncü laboratuvar sistemlerini buraya getirdik. Bu sağlık kampüsündeki laboratuvar hizmetlerimizin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını öngörüyoruz. Ayrıca güvenlik, iklimlendirme ve otomasyon alanlarında öncü bina teknolojilerimizle, yüksek enerji verimliliği, çalışan ve hasta konforu sağlıyoruz. Tüm bu teknolojilerimizle ülkemizin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel iş birliği projesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÖN PLANDA

22 ayrı sistemden gelen 500 binden fazla noktanın yönetildiği Desigo CC çatı entegrasyon yazılımı ile entegre çalışan bu altyapı kuruldu. Hastane genelinde güvenlik, kurulan dijital sistemler ile destekleniyor. Güvenlik Merkezi’ndeki 3 bin 500 kamera, 60 ekran üzerinden takip ediliyor. İstenmeyen bir durumda olayın nerede olduğunun belirlenmesi, görsel tespit için ilgili kamera görüntüsüne ulaşılması ve saniyeler içinde duruma müdahale edilmesi sağlanıyor.

Bebek Takip Sistemi ile anne ve bebeğinin güvenliği takip ediliyor.  Sistem sayesinde bebeğin normal dolaşım güzergahı dışına çıkarılması durumunda, tüm kapılar kilitleniyor, asansörler kapatılıyor ve bebeğe en hızlı şekilde ulaşmak için güvenlik görevlileri bölgeye yönlendiriliyor.

Tüm hastane genelinde ve tüm kullanım alanlarına uygun konumlandırılan 57 bin dedektör ve 19 bin yardımcı üniteden oluşan yangın algılama sistemi, seslendirme ve acil anons sistemi ile entegre çalışarak yangın çıkmasını ve yayılmasını önlüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupanın En Büyük LaboratuvarıBaşkent
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