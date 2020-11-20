Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1328
ALTIN
457.212
DOLAR
7.6140
STERLİN
10.1345
EURO
9.0414
Yazar Ersin Faikzade Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...
Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...
ERSİN ALOK OBJEKTİFİNDEN ‘ANADOLU TANRILARININ DÜNYASI’
‘ANADOLU TANRILARININ DÜNYASI’
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakanlıktan aşı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor" denildi.

20 Kasım 2020 Cuma 10:47
4 Okunma
Bakanlıktan aşı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadan satır başları:

"15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya  0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek."

"Covid-19 aşısının uygulamaları Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı."

"Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (%7,5), baş ağrısı (%3,5), kas ağrısı (%3), ateş (%3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (%2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi."

"Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsPandemiAşıCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlığımıza 201 milyar 31 milyon TL harcadık
Sağlığımıza 201 milyar 31 milyon TL harcadık
"En büyük tedavi, sigaranın bırakılmasıdır"
"En büyük tedavi, sigaranın bırakılmasıdır"
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Unlu mamullerde kanserojen uyarısı... Yufkaya dikkat!
Unlu mamullerde kanserojen uyarısı... Yufkaya dikkat!
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
TÜRKİYE'DE İLK OLACAK!
TÜRKİYE'DE İLK OLACAK!
İKİ BÜYÜK ACI: DEPREM VE SALGIN 
İKİ BÜYÜK ACI: DEPREM VE SALGIN 
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı
'2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir'
'2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma