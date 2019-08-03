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Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız değişikle 3'ü kanser olmak üzere, 92 ilacı geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçların 82'si yerli üretim niteliğine sahip" dedi.

Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız değişikle 3'ü kanser olmak üzere, 92 ilacı geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçların 82'si yerli üretim niteliğine sahip" dedi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:44
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Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık

ANKARA, (DHA)

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi web sitesinde, 'SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını bildirdi. Düzenlemeyle geri ödeme listesine yeni ilaçların eklendiğini belirten Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız değişikle 3'ü kanser olmak üzere 92 ilacı geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçların 82'si yerli üretim niteliğinde. Son eklemelerle birlikte geri ödeme listesindeki bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 743’e ulaştı. Bunların 8 bin 363 ise ülkemizde ruhsatlı olan ilaçlardan oluşuyor. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." 

GERİ ÖDEME LİSTESİNE EKLENEN İLAÇLAR

Düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen 92 ilaç, şu şekilde:

"3 adet kanser ilacı, 2 adet kontrast madde, 6 adet immunosupresan(bağışıklık baskılayıcı), 2 adet solunum sistemi ilacı, 2 adet mide ilacı, 4 adet mineral desteği, 2 adet topikal mantar ilacı, 3 adet sistematik mantar ilacı, 1 adet üriner sistem ilacı, 1 adet kas gevşetici, 3 adet göz damlası (glokom), 2 adet tıbbi mama, 5 adet tansiyon ilacı, 1 adet demans ilacı, 2 adet bulantı ilacı, 2 adet epilepsi ilacı, 2 adet parkinson ilacı, 1 adet psikiyatri ilacı, 2 adet antitrombotik, 1 adet nazal dekonjestan, 4 adet perfüzyon çözeltisi, 1 adet genel anestezik, 2 adet hiperkalemi/hiperfosfatemi, 1 adet intestinal antiinflamatuvar, 2 adet kemik ilacı, 4 adet lokal oral antiinflamatuvar, 2 adet mukolitik, 1 adet psikostimülan ilaç, 1 adet safra asiti türevi, 6 adet santral etkili sempatomimetik, 16 adet sistematik antibiyotik, 4 adet sistemik antiviral ve 1 adet topikal antipsoriyatik."

DHA

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BakanSelçukKanserIlaçödemeListeönce Vatan
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