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Bakan Koca’dan, sağlık sektöründe istihdam açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuda 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının istihdamı kararının detaylarını açıkladı.

Bakan Koca’dan, sağlık sektöründe istihdam açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuda 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının istihdamı kararının detaylarını açıkladı.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:13
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Bakan Koca’dan, sağlık sektöründe istihdam açıklaması

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına verdiği iftarda açıkladığı, kamuda 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının istihdamıyla ilgili süreci açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama bekleyen sağlık personeline verdiği müjde için teşekkürlerini sunan Bakan Koca, “Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izni uygun görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında atama sürecine ilişkin detayları paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

“İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek.”

Atamalara ilişkin duyuruların, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden takip edilebileceğini aktaran Bakan Koca, sağlık camiasına hayırlı olsun dileğinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKamuIstihdam
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