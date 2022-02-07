Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,924.61
ALTIN
790.04
DOLAR
13.56
STERLİN
18.34
EURO
15.50
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41...
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli işçi alımı yapacak
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli...
Ankara Bilim Üniversitesi 9 akademik personel alacak
Ankara Bilim Üniversitesi 9...
Güldür Güldür’den Fatma Girik’e Anlamlı Veda
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı 

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada en çok artan 10 il Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu.

07 Şubat 2022 Pazartesi 12:04
Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı 

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 22-28 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1245,73'ten 889,58'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 725,62'den 1003,30'a İzmir'de ise 729,81'den 961,57'ye yükseldi.

Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan iller 60,90 ile Van, 98,66 ile Adıyaman ve 118,55 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsHarita
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı
Trabzon'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı
Turkovac, Ankara'da dört hastanede daha uygulanacak
Turkovac, Ankara'da dört hastanede daha uygulanacak
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Kovid'in erkeklerdeki kısırlık etkisi, tüp bebek tedavilerini de bozuyor
Kovid'in erkeklerdeki kısırlık etkisi, tüp bebek tedavilerini de bozuyor
Diyarbakır için uzman uyarısı
Diyarbakır için uzman uyarısı
'Çocuklarda dijital bağımlılık öfke, takıntı ve kaygıya neden oluyor'
'Çocuklarda dijital bağımlılık öfke, takıntı ve kaygıya neden oluyor'
'Molnupiravir kullanımı ABD ve AB'de beklenenin altında'
'Molnupiravir kullanımı ABD ve AB'de beklenenin altında'
'Omicron' döneminde çocuk vakalar, yüzde 100 arttı
'Omicron' döneminde çocuk vakalar, yüzde 100 arttı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma