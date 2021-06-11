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Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları ve berber ve kuaförler aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

11 Haziran 2021 Cuma 08:55
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Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.

BAKAN GÜL: MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Avukatların aşılanmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı. Yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatlar aşılarını olabilecek. Meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaAvukatAşıKoronavirüsCovid19
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