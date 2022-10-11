Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.579,58
ALTIN
996,91
DOLAR
18,59
STERLİN
20,60
EURO
18,08
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim...
Makam şoförü alınacaktır
Makam şoförü alınacaktır
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı...
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca: Küresel ölçekte örnek bir ülke konumundayız

11 Ekim 2022 Salı 13:37
Bakan Koca: Küresel ölçekte örnek bir ülke konumundayız

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Geleceğin Pandemileri' sempozyumundaki konuşmasında küresel ölçekte örnek bir ülke konumunda olunduğunu söyleyerek, "Küresel hastalıkların yükünü azaltmak için oluşturulacak ortak misyonda, Covid-19 salgını ile başarılı mücadelesi dünyada kabul gören, pandemi sürecinde kendi aşısını, tanı kitini, ventilatörünü üretebilen, ülkemizin de katkısının büyük olacağı ortadadır" dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca düzenlenen 'Geleceğin Pandemileri' sempozyumunun açılışında konuştu. Koca, sempozyumda epidemiyolojiden koordinasyona, altyapı, teknoloji ve iletişim alanlarındaki çalışma ve gelişmelerden, teşhis, tedavi ve aşı çalışmalarındaki dönüşümler ve yeni klinik araştırma stratejilerine, potansiyel patojenler ve risklerin ortaya konulmasından gelecek pandemilerin önlenmesi için yürütülebilecek çalışmalara kadar, geniş bir çerçevede olası pandemilerin tüm yönleri ile ele alınacağını kaydetti. Salgınlardaki en önemli görevin, erken tespit olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Küresel ölçekte örnek bir ülke konumundayız. Elimizdeki imkan başka hemen hemen hiçbir ülkede bulunmayan bir altyapıdır. Sağlık sistemimizin dijital alt yapısı ile gurur duyuyoruz. Bu alt yapıyı en etkin şekilde kullanmak için ise, iyi bir plana ihtiyaç var. Bu anlamda bu sempozyum ile, ülkemizin ve insanlığın ortak geleceğine katkı sunacak, bir eylem planı oluşturulmasına ve bugüne kadar başarı ile yürütülen salgınla mücadelemizin, olası salgınlarda daha da hazırlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlanacağına, yürekten inanıyorum. Bunun yanında gelecek salgınlardan kaçınmak, olası salgınları önlemek için, öncelikle geçmiş salgınlardan çıkardığımız dersleri gözden geçirmenin sağlayacağı katkıyı da, göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Bilimsel çalışmalarla her yıl yeni insan ve hayvan patojenlerinin ortaya çıktığının tespit edildiğini belirten Bakan Koca, "Bunlardan herhangi biri, önümüzdeki pandeminin etkeni olabilir. Bir sonraki küresel salgının, ne zaman olacağını tahmin etmek mümkün olmasa da, bunun kaçınılmaz olduğunu, tarih bize öğretmiştir. Gelecekte karşılaşacağımız, küresel salgınların sonucu olarak, oluşabilecek insani ve finansal kayıpları sınırlamak için, bugünden planlama yapılması gerekliliği, açıkça ortadadır" dedi. 

'OLASI BİR PANDEMİDE ERKEN TESPİT VAKA SAYISI İÇİN ÖNEMLİ'

Covid-19 salgını sürecinde, tanı testleri, tedaviler ve aşılar konusunda bilimsel çalışmalar ve elde edilen ilerlemenin hızının takdire şayan olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Gelecekte, tehditler ortaya çıktığında bu çalışmaları, daha hızlı ve sonuçlarını daha adil hale getirmek için, daha fazlasının yapılabileceğini umuyorum. Ancak bu, ilk etapta hastalığı tespit etmek için, küresel yeteneklerin gelişmesine bağlıdır. Yarının hastalıklarının potansiyel olarak artmasını hızla tahmin etme, tespit etme ve önleme şansına sahip olmak için, sürveyans sistemlerinde, küresel bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Küresel hastalıkların yükünü azaltmak için oluşturulacak ortak misyonda, Covid-19 salgını ile başarılı mücadelesi dünyada kabul gören, pandemi sürecinde kendi aşısını, tanı kitini, ventilatörünü üretebilen, ülkemizin de katkısının büyük olacağı ortadadır. Olası bir pandemide, mümkün olduğunca, erken harekete geçilmesinin vaka sayısının artışını önleyeceği ve birçok hayatın kurtulmasını sağlayacağı göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde, bu alanda yürütülecek çalışmaların, hem ulusal, hem uluslararası sahada, ne kadar önemli katkılar sağlayacağı hepinizin malumudur" ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 11.10.2022 13:48
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaGeleceğin Pandemileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Soruşturmanın selameti için geçici kapatma kararı verdik
Bakan Koca: Soruşturmanın selameti için geçici kapatma kararı verdik
Kıkırdak hasarı nedeniyle yürüyemeyen genç hasta, kıkırdak nakli ile sağlığına kavuştu
Kıkırdak hasarı nedeniyle yürüyemeyen genç hasta, kıkırdak nakli ile sağlığına kavuştu
Nefes koçu Sedat Tay: Doğru nefes al hayatın değişsin!
Nefes koçu Sedat Tay: Doğru nefes al hayatın değişsin!
Op. Dr. Elibol: Göz kapağı sarkmaları lokal anestezi ile tedavi edilebilir
Op. Dr. Elibol: Göz kapağı sarkmaları lokal anestezi ile tedavi edilebilir
Prof. Dr. Fatih Ağalar: Meme kanseri şeker hastalığı gibi kronik bir hastalık oldu 
Prof. Dr. Fatih Ağalar: Meme kanseri şeker hastalığı gibi kronik bir hastalık oldu 
Dahiliye uzmanları '1'inci Doğu Dahiliye Kongresi'nde buluştu
Dahiliye uzmanları '1'inci Doğu Dahiliye Kongresi'nde buluştu
Florence Nightingale Hastaneleri 1. Futbol Turnuvası’nda ödüller adreslerini buldu!
Florence Nightingale Hastaneleri 1. Futbol Turnuvası’nda ödüller adreslerini buldu!
'Emzirme oranı, taburcu sonrası yüzde 98'den 15'e düşüyor'
'Emzirme oranı, taburcu sonrası yüzde 98'den 15'e düşüyor'
Op. Dr. Alur: Fazla kilo karaciğer yağlanmasına davetiye çıkarabilir
Op. Dr. Alur: Fazla kilo karaciğer yağlanmasına davetiye çıkarabilir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول