ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Geleceğin Pandemileri' sempozyumundaki konuşmasında küresel ölçekte örnek bir ülke konumunda olunduğunu söyleyerek, "Küresel hastalıkların yükünü azaltmak için oluşturulacak ortak misyonda, Covid-19 salgını ile başarılı mücadelesi dünyada kabul gören, pandemi sürecinde kendi aşısını, tanı kitini, ventilatörünü üretebilen, ülkemizin de katkısının büyük olacağı ortadadır" dedi.



Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca düzenlenen 'Geleceğin Pandemileri' sempozyumunun açılışında konuştu. Koca, sempozyumda epidemiyolojiden koordinasyona, altyapı, teknoloji ve iletişim alanlarındaki çalışma ve gelişmelerden, teşhis, tedavi ve aşı çalışmalarındaki dönüşümler ve yeni klinik araştırma stratejilerine, potansiyel patojenler ve risklerin ortaya konulmasından gelecek pandemilerin önlenmesi için yürütülebilecek çalışmalara kadar, geniş bir çerçevede olası pandemilerin tüm yönleri ile ele alınacağını kaydetti. Salgınlardaki en önemli görevin, erken tespit olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Küresel ölçekte örnek bir ülke konumundayız. Elimizdeki imkan başka hemen hemen hiçbir ülkede bulunmayan bir altyapıdır. Sağlık sistemimizin dijital alt yapısı ile gurur duyuyoruz. Bu alt yapıyı en etkin şekilde kullanmak için ise, iyi bir plana ihtiyaç var. Bu anlamda bu sempozyum ile, ülkemizin ve insanlığın ortak geleceğine katkı sunacak, bir eylem planı oluşturulmasına ve bugüne kadar başarı ile yürütülen salgınla mücadelemizin, olası salgınlarda daha da hazırlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlanacağına, yürekten inanıyorum. Bunun yanında gelecek salgınlardan kaçınmak, olası salgınları önlemek için, öncelikle geçmiş salgınlardan çıkardığımız dersleri gözden geçirmenin sağlayacağı katkıyı da, göz önünde bulunduruyoruz" dedi.



Bilimsel çalışmalarla her yıl yeni insan ve hayvan patojenlerinin ortaya çıktığının tespit edildiğini belirten Bakan Koca, "Bunlardan herhangi biri, önümüzdeki pandeminin etkeni olabilir. Bir sonraki küresel salgının, ne zaman olacağını tahmin etmek mümkün olmasa da, bunun kaçınılmaz olduğunu, tarih bize öğretmiştir. Gelecekte karşılaşacağımız, küresel salgınların sonucu olarak, oluşabilecek insani ve finansal kayıpları sınırlamak için, bugünden planlama yapılması gerekliliği, açıkça ortadadır" dedi.



'OLASI BİR PANDEMİDE ERKEN TESPİT VAKA SAYISI İÇİN ÖNEMLİ'



Covid-19 salgını sürecinde, tanı testleri, tedaviler ve aşılar konusunda bilimsel çalışmalar ve elde edilen ilerlemenin hızının takdire şayan olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Gelecekte, tehditler ortaya çıktığında bu çalışmaları, daha hızlı ve sonuçlarını daha adil hale getirmek için, daha fazlasının yapılabileceğini umuyorum. Ancak bu, ilk etapta hastalığı tespit etmek için, küresel yeteneklerin gelişmesine bağlıdır. Yarının hastalıklarının potansiyel olarak artmasını hızla tahmin etme, tespit etme ve önleme şansına sahip olmak için, sürveyans sistemlerinde, küresel bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Küresel hastalıkların yükünü azaltmak için oluşturulacak ortak misyonda, Covid-19 salgını ile başarılı mücadelesi dünyada kabul gören, pandemi sürecinde kendi aşısını, tanı kitini, ventilatörünü üretebilen, ülkemizin de katkısının büyük olacağı ortadadır. Olası bir pandemide, mümkün olduğunca, erken harekete geçilmesinin vaka sayısının artışını önleyeceği ve birçok hayatın kurtulmasını sağlayacağı göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde, bu alanda yürütülecek çalışmaların, hem ulusal, hem uluslararası sahada, ne kadar önemli katkılar sağlayacağı hepinizin malumudur" ifadelerini kullandı.