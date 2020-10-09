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Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 117 bin 101 testten 1615 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 58 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi.

09 Ekim 2020 Cuma 08:53
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Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 117 bin 101 testten 1615 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybederken, 1398 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 278 bin 47, toplam hasta sayısı 330 bin 753, toplam vefat sayısı 8 bin 667, toplam ağır hasta sayısı 1403, toplam iyileşen hasta sayısı 290 bin 352 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.3 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin, "Bugün 1615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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