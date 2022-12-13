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Bakan Koca: İlaç fiyatlarında yılda 1 kez zam doğru değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarına ilişkin, "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, çözüm için bir yol haritamız var. İlaç fiyatlarında yılda 1 kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az 2 kez olması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

13 Aralık 2022 Salı 15:11
Bakan Koca: İlaç fiyatlarında yılda 1 kez zam doğru değil

ANKARA - Bakan Koca dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, son dönemde hastanelerde yaşanan yoğunluğa ilişkin "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV, sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Covid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli. Aşılama konusunda bir yavaşlama doğal olarak var. Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler" diye konuştu.

'İLAÇLARA EN AZ 2 KEZ ZAM OLMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ'

Bakan Koca, bazı ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarına ilişkin de "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, çözüm için bir yol haritamız var. İlaç  fiyatlarında yılda 1 kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az 2 kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim; bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu ayrıca dünyada ham madde sorununun varlığı önemli bir neden. Buna ek olarak şubat döneminde yapılacak olan bir önceki yılın euro kuru ortalaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da arttırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek" dedi.


'YERLİ HPV TANI KİTİ 10 GÜN İÇİNDE DEVREYE GİRECEK'

Bakan Koca, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki 'sahte doktor' olayının hatırlatılması üzerine, "Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık. Soruşturma sonuçlandı, 1-2 gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız" diye konuştu.
Koca, 6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği olayda doktorun kemik yaşıyla ilgili raporunun sorulması üzerine, "O konuyla ilgili de soruşturmamızı açtık" cevabını verdi.
Bakan Koca, HPV aşısına dair gelişmelerle ilgili soruya "Yerli HPV tanı kiti 10 gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısıyla ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz" yanıtını verdi.

'SMA'LI ÇOCUKLARLA İLGİLİ MESELE İLAÇ MALİYETİ DEĞİL'

Bakan Koca, SMA'lı çocuğu üzerinden dolandırıcılık yapan anneye ilişkin, "Israrla söylüyorum. SMA'lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nusinersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlar için spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulu'muz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulu'muz konuyu çok yakın takip ediyor, etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaIlaç FiyatlarıZam
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