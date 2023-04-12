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Bakan Koca: Defne Sahra Hastanesi günde ortalama 150 hastaya hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da oluşturulan Defne Sahra Hastanesinin 34 yatak kapasiteli olduğunu ve günde ortalama 150 hastaya hizmet verdiğini bildirdi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:50
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Bakan Koca: Defne Sahra Hastanesi günde ortalama 150 hastaya hizmet veriyor

ANKARA AA- Bakan Koca, Twitter hesabından, Hatay'da kurulan Defne Sahra Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Defne ilçesinde oluşturulan sahra hastanesi hakkında bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"34 yatak kapasiteli, günde ortalama 150 hastaya hizmet veren Defne Sahra Hastanemizde yoğun bakım, poliklinikler, laboratuvar, görüntüleme cihazı ve doğumhane bulunmakta. Sağlık hizmeti standardımız, yerleşik sağlık kurumu standartlarına yakın."

Paylaşımda, hastanede sunulan hizmetlerin yer aldığı video da yer aldı.

AA

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