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BAKAN KOCA'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşının olduğunu belirterek, "İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir" dedi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:13
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BAKAN KOCA'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının son durumunu değerlendirmek için proje sahibi araştırmacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bakanlık görevlileri ile yaptığı toplantı sonrası Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı. 

'ÜLKEMİZDE GELİŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDEN 17 FARKLI AŞI ADAYIMIZ BULUNMAKTADIR'

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ülkemizde geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayımız bulunmaktadır. İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için Nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir. Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. İki adanövirüs temelli aşı adayımız da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK'ya müracaatını yapmıştır" dedi.

'DÜNYA'DA BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ OLAN VLP AŞI ADAYI İÇİN İZNE MÜRACAAT EDECEK AŞAMAYA GELİNDİ'

Bakan Koca, dünyada bir ilk olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşsı için de, "Dünya'da da bir ilk olma özelliği olan VLP aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında İnsan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır. Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin incelemeleri tamamlanarak İyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır. Kurumlarımız aşı adaylarımızın hızla hayata geçmesi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki klinik araştırma tecrübesinin, geliştirilen aşıların insan deneyleri safhasında değerlendirilebilecek seviyede olduğunu belirten Koca, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ülkemizin bilimsel ve teknik alt yapısı, Bilim İnsanlarımızın azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inanıyorum. Kamu tüm kaynakları ile aşı adaylarımızı yaygın kullanılır hale getirmek için seferber edilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaBakanAşıYerli AşıKoronavirüsCovid19
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