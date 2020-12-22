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Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması: İncelemeler kısa sürede neticelenecek

22 Aralık 2020 Salı 15:16
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Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması!

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.


Bakan Koca, Twiter hesabından yaptığı açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Kocadan Mutasyon AçıklamasıKoronavirüs
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